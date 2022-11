OM : Daniel Riolo a de gros doutes sur Pablo Longoria

Malgré un bilan plus que positif depuis son arrivée à l'OM, le président phocéen a des failles selon le consultant phare de RMC.

En un peu moins de deux ans, Pablo Longoria s'est mis tout le monde dans sa poche à l'Olympique de Marseille et dans le football français. Arrivé comme simple directeur sportif, l'Espagnol a multiplié les bons coups, a redressé l'OM sportivement et a finalement été promu à la présidence du club phocéen il y a environ un an.

"Quand ça marche, tout va bien, mais..."

Néanmoins, tout n'est pas tout beau tout rose à Marseille. Cet été, Pablo Longoria a été incapable de retenir Jorge Sampaoli avec un recrutement tardif basé sur des bonnes pioches. L'Espagnol a certes des résultats sportifs mais il peine à vendre et à faire rentrer de l'argent dans les caisses. Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo a émis de gros doutes sur le bilan de Pablo Longoria à l'OM.

"Le bilan de l'OM tourne autour du président. On parle assez peu de Longoria parce que c'est un séducteur, c'est un homme qui plaît aux supporters de l'OM, aux observateurs et il y a plein de raisons d'être séduit par Longoria. J'ai dit pleins de choses positives sur lui. Son problème, c'est que son management musclé, passionné, quand ça marche, tout va bien. Quand c'est comme l'année dernière où même s'il est sous tension permanente, il va en Ligue des champions et on n'oublie même que l'entraîneur avec qui il a obtenu cette place s'en va", a analysé Daniel Riolo.

"Longoria bricole"

"Sampaoli s'en va parce qu'il a compris le système Longoria et qu'il n'aura aucun joueur. Longoria va faire ce qu'il peut à savoir bricoler, c'est comme ça que ça s'est passé. Et qu'il n'y a pas de réelle ambition de construire quelque chose de solide. Il prend Tudor et une bonne série de résultat s'enclenche, donc le Vélodrome se remet à bouillir. On est dans un chaudron permanent ou tant que ça boue, ça va, mais quand ce n'est plus le cas, on regarde à l'intérieur et là il y a un problème", a ajouté le membre éminent de l'After.

Le consultant RMC a peur que l'OM aille droit dans le mur en continuant comme ça et craint que Longoria ne préfère son image aux intérêts du club : "Longoria recentre le club sur ses hommes à lui. En période de mercato, les agents disent mais vous regardez ce que fait Longoria, regardez mieux. Si ça ne marche plus, si l'OM ne va pas en Ligue des champions, on va regarder quelle est la valeur de cet effectif. Quelle est la valeur de l'OM ? Quand McCourt va faire les comptes et qu'il va regarder, qu'est-ce qu'il va rester de la politique Longoria au fond ? Là on passe tout. Si ça marche, on pardonne les méthodes, mais quand ça ne marche plus...".

"S'il n'y a pas de C1, j'ai peur que le club soit en péril"

"Longoria ne créé aucune valeur dans ce club. Il dépense de l'argent mais lui ne vend quasiment rien et les joueurs qu'il a, c'est difficile de voir de la valeur dans cet effectif là. La dette n'est jamais vraiment comblée. J'ai peur que si l'OM ne va pas en Ligue des champions, il y ait à nouveau une situation périlleuse. Je me demande si Longoria travaille pour lui ou pour l'OM aujourd'hui ? Son ambition c'est l'OM ou se faire remarquer lui ?", a conclu Daniel Riolo.