OM - Daniel Parejo valide Marcelino : "Un authentique perfectionniste"

Ancien capitaine de Marcelino à Valence, le milieu de terrain espagnol a été dithyrambique envers le nouveau coach de l'Olympique de Marseille.

Marcelino n'en est pas au premier défi de sa carrière et a déjà réussi dans de nombreux clubs en Espagne. Il a souvent laissé une trace mémorable dans l'esprit de ses joueurs, à l'image de Daniel Parejo, son capitaine à Valence de 2017 à 2019. Dans une interview accordée à L'Equipe, Daniel Parejo a encensé le nouvel entraîneur de l'OM, décrivant sa méthode et ses exigences.

"Une idée de jeu claire et définie"

"Marcelino est très proche de ses joueurs. Mais il n'est pas le seul. Son adjoint Ruben Uria et Ismael sont également très présents. Il a une idée de jeu très claire et définie. En revanche, avec le changement de langue, c'est évident qu'il ne s'exprimera pas de la même manière qu'en espagnol. À voir si, au départ, il est capable de passer outre pour transmettre aux joueurs ce qu'il souhaite", a analysé Daniel Parejo.

Sur cette question de l'état de forme et du poids, ce n'est pas spécifique à Marcelino. Dans le football professionnel actuel, il est essentiel d'avoir un poids de forme et une masse musculaire en adéquation avec son corps. Si ce n'est pas le cas, cela devient extrêmement difficile d'être au niveau et de gagner de grands matches. Il faut être bien dans son corps. C'est un aspect important pour l'ensemble du staff", a ajouté le milieu espagnol.

"C'est un top entraîneur"

Pour Daniel Parejo, Marcelino fait partie de l'élite des techniciens : "D'après moi, c'est un top entraîneur. Pour sa manière de travailler, mais aussi pour la somme d'heures de travail qu'il accumule dans ce rôle de coach. Aussi pour le perfectionniste qu'il est et pour son implication afin que tout se passe bien et comme il le veut. Oui, pour moi, c'est vraiment un top".

L'Espagnol a évoqué sa relation avec Marcelino et l'importance de son staff : "Ma relation avec lui était exceptionnelle, nous avions une très bonne entente. Dès qu'il est arrivé, nous avons engrangé les victoires et, quand les résultats s'enchaînent tout de suite, tout devient plus simple. En tant que capitaine, il ne m'a rien demandé de plus qu'aux autres membres de l'équipe, mais c'est vrai qu'il est très exigeant. Il aime que tout le monde se donne à fond, presse et s'entraîne bien. Et ça, il le veut au quotidien".

"C'est un authentique perfectionniste, il prépare minutieusement ses matches, il analyse très bien les adversaires et il a une façon de jouer très spécifique. Son système de jeu nous permet à nous, les joueurs, d'être le plus à l'aise possible. Au niveau de ses exigences sur la condition physique, il faut être très bien préparé et, à Marseille, ce sera d'autant plus le cas que la Ligue 1 est un peu plus physique que ne l'est la Liga. Par rapport à la préparation physique, Ismael Fernandez, le préparateur physique, sera lui aussi attentif à ce changement d'environnement", a conclu Parejo.