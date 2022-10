OM : Cristiano Ronaldo, Payet, le mercato d'hiver, Tudor... les vérités de Pablo Longoria

Le président de l'Olympique de Marseille est passé sur le grill, évoquant toute l'actualité de son club de la piste CR7 à la situation de Payet.

Grand artisan du renouveau de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, devenu président du club après avoir été directeur sportif, utilise les médias à bon escient. La parole du président de l'OM est rare, mais lorsqu'il parle, il est très souvent sans langue de bois et essaye au mieux d'expliquer les contours de son projet.

"CR7 ? On est plus pour les joueurs collectifs"

Dans une interview accordée à RMC Sport dans l'émission de Jérôme Rothen dont il était invité, Pablo Longoria a évoqué sans détour l'ensemble de l'actualité de Marseille. Et forcément après la rumeur d'une venue de Cristiano Ronaldo à l'OM l'été dernier et suite à sa mise à l'écart à Manchester United, Pablo Longoria n'a pas échappé à une question sur une possible arrivée du Portugais en janvier.

"Cristiano Ronaldo ? On rentre toujours dans des conversations.. Le foot c'est très clair, tu fais avec les moyens que tu as à disposition, avec un équilibre économique. Tu dois tout faire pour avoir les meilleurs résultats, chercher comment améliorer l'équipe mais avec une stabilité financière. C'est important en 2022. Il faut une situation économique pérenne. Je dis qu'on est loin de ça. On est plus pour les joueurs collectifs", a avoué Pablo Longoria.

"Un recrutement en janvier ? On est toujours ambitieux"

"Renforcer l'équipe en janvier ? Nous sommes toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique. On doit analyser le mercato pour savoir si on peut améliorer l'équipe. On est toujours ambitieux, on veut toujours améliorer cette équipe, peut-être avec la qualif en C1 et la vente de joueurs qui jouent peu... Il y a des possibilités économiques. Il faut toujours prendre des risques", a ajouté le président de l'OM.

Pablo Longoria a analysé le début de saison d'Igor Tudor, dont le choix était critiqué à l'origine : "Tudor ? Je comprends les doutes quand ça commence, surtout après avoir fini 2e en L1, on peut se demander si un changement est nécessaire, c'est normal que des gens ne comprennent pas les changements. Mais je considère qu'il est au niveau des attentes, on voulait ce type de jeu plus agressif et vertical. Avec de la technique. On voulait aussi un changement de mentalité avec un entraîneur plus dur. Chaque entraîneur a ses méthodes, sa mentalité. Sampaoli dit que pour lui la chose la plus importante c'est les résultats. (...) Avoir ce niveau d'exigence (avec Tudor) c'est très important."

"L'attitude de Payet est irréprochable"

Enfin, le président de l'OM a évoqué le cas Dimitri Payet, davantage remplaçant depuis le début de saison malgré son statut de capitaine, et a loué l'état d'esprit du meneur de jeu : "Un président doit donner de la liberté à son coach. Payet ? Un joueur doit toujours s'adapter au collectif. L'attitude de Payet est irréprochable cette saison, il s'entraîne à haut niveau. C'est compliqué, peu d'entraîneurs jouent comme ça en Europe, il a besoin d'une période d'adaptation. C'est plus facile à 20 ans qu'à 35 ans. L'attitude de Payet est très intéressante."