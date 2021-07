OM, Cengiz Ünder dévoile les raisons de son arrivée

Arrivé il y a quelques jours à Marseille, Cengiz Ünder a dévoilé les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le club marseillais.

Le PSG accapare en grande partie l’espace médiatique du football français avec ses nombreuses arrivées toutes plus clinquantes les unes que les autres mais son rival de toujours n’est pas en reste. Depuis le début du mercato estival, l’Olympique de Marseille est l’un des acteurs principaux du marché des transferts.

A la recherche de bons coups pour se renforcer, le club marseillais a déjà signé plusieurs joueurs que ce soit en prêt ou définitivement. Cengiz Ünder fait partie des nouvelles têtes présentes à la Commanderie.

L’ailier turc est arrivé sur la Canebière il y a quelques jours en provenance de l’AS Roma. Officiellement prêté par la Louve avec option d’achat, celui qui a vécu la saison dernière à Leicester a livré son ressenti sur son arrivée en Ligue 1.

En plus de chercher à se relancer après des dernières saisons compliquées que ce soit en Serie A ou en Premier League, Ünder a hâte de gouter à l’atmosphère incomparable de l’Orange Vélodrome. La ferveur populaire a d’ailleurs été un des points essentiels dans sa réflexion, lui qui a connu les ambiances surchauffées des derbys stambouliotes avec Basaksehir.

"C'est surtout car le président et l'entraîneur se sont bien bien occupés de moi pendant le transfert, confie-t-il sur le site de l’OM. Et de la même manière, nos échanges étaient vraiment constructifs depuis le premier jour, surtout avec notre président. Et bien évidemment aussi grâce à l'attitude et la volonté que l'entraîneur a démontrée à mon égard. C'était un des facteurs qui m'a le plus influencé."

Et aussi le fait que les supporters soient fervents et passionnés. C'est ce que l'ont dit des Turcs en général. J'ai trouvé que les supporters ressemblaient beaucoup aux supporters turcs, c'est pour cela que c'était un des plus grands facteurs qui m'a fait choisir ce club, je peux dire que c'étaient les trois raisons."

"Je connais la majorité des joueurs, car j'ai déjà joué contre certains d'entre eux, j'ai même des amis au sein de l'effectif. Je connais beaucoup de choses sur les supporters. Je sais que ce sont des supporters très fervents. Ils sont incroyables, passionnés, ils s'approprient vraiment l'équipe."

"C'est un grand club qui a été le premier à apporter la Ligue des Champions en France. C'est très important pour moi, c'est vraiment un honneur pour moi de jouer au sein de ce groupe. J'espère qu'on pourra réussir une nouvelle fois tous ensemble et je crois vraiment que cette équipe en est capable. Nous avons un très bon président, une bonne équipe, un bon entraîneur. Personnellement, je crois profondément que tout ira bien."