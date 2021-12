OM : Ça se bouscule pour Boubacar Kamara

Il n'y a pas que Kylian Mbappé et son statut de joueur libre à partir du 1er janvier qui cristallise l’actualité mercato de la Ligue 1. Dans trois jours, Boubacar Kamara sera dans la même situation que l’attaquant du PSG et comme lui, la question est de savoir si le milieu marseillais va prolonger avec l’OM ou partir.

Les négociations pour une prolongation entre le joueur et son club formateur n’ont débouché sur aucun accord et la tendance serait plus à un départ d’après RMC. Mais dès cet hiver ou en juin prochain avec la possibilité de choisir son club dès le 1er janvier ? La question se pose mais ce ne sont pas les prétendants qui manquent.

Rangnick sous le charme

Depuis quelques jours, la rumeur enfle du côté de la Premier League. A la recherche de renforts durant l’hiver pour tenter de se maintenir dans l’élite, Newcastle est prêt à tout pour y parvenir et a coché Kamara dans sa short-list.

Seulement, les Magpies ne sont pas les seuls à apprécier le profil polyvalent du Marseillais. Avec l’arrivée de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United, la recherche de jeunes joueurs prometteurs est désormais à la mode chez les Red Devils.

Ces derniers aimeraient donc bien jouer un mauvais tour à un autre club anglais, au point de réfléchir à l’idée d’inclure Anthony Martial dans le deal…

Quelle position pour l’OM ?

Mais si tout ce beau monde se faisait griller la priorité ? D’après le Corriere dello Sport, l’AS Roma a également coché le nom de Boubacar Kamara et ce, dès cet hiver.

A la recherche de renforts hivernaux dans l’entrejeu, José Mourinho a avancé le nom du Marseillais aux côtés de Florian Grillitsch (Hoffenheim). Reste désormais à connaitre la véritable position de l’OM dans ce dossier…

Le club marseillais veut bien évidemment prolonger Kamara mais prendra-t-il le risque de voir partir le minot libre dans six mois ou acceptera-t-il une indemnité, certes moindre que la valeur du joueur, dès cet hiver ?