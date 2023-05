OM - Brest : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

OM - Brest : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Marseille peut-il encore y croire ? Avec cinq points de retard sur Lens, l'OM a une infime chance d'aller chercher la deuxième place synonyme de qualification directe en phase de poules de la prochaine Ligue des champions.

Marseille veut garder espoir

Pour maintenir cet infime espoir, les Phocéens devront absolument l'emporter à domicile contre Brest, tout en espérant que Lens ne fasse pas de même dans le même temps chez lui face à Ajaccio.

Mieux à domicile lors des dernières semaines, les hommes d'Igor Tudor diront par la même occasion au-revoir à leur public, qui les a tant poussés tout au long de la saison, et qu'ils ne retrouveront ensuite qu'au mois d'août. Ou dès fin juillet en barrages de Ligue des champions ? C'est toute la question à laquelle il va falloir répondre.

Brest veut se faire plaisir

Du côté de Brest, l'équation est tout autre. Officiellement maintenus grâce à leurs deux récentes victoires à domicile face à Auxerre et Clermont, les hommes d'Eric Roy n'ont plus de pression sur cette fin de saison. Et pourquoi pas même s'offrir un joli coup pour fêter ça, eux qui ont plusieurs fois créé la surprise sur la Canebière ces dernières saisons ? C'est tout le mal que l'on souhaite à Franck Honorat et compagnie.

Horaire et lieu du match OM - Brest

Ville : Marseille

Marseille Stade : Vélodrome

Vélodrome Heure : 21h00 heure française

Sur quelle chaîne TV voir OM - Brest ?

Ligue 1

Samedi 27 mai

21h00 sur Prime Vidéo et Canal Plus Sport 360

Stream : Prime Vidéo et MyCanal

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme de Prime Vidéo ou MyCanal.

Série actuelle de l'OM et de Brest

Marseille : VVDVD

Brest : NVDVV

Les équipes probables

XI de départ de l'OM : Lopez – Mbemba, Balerdi, Kolasinac – Clauss, Veretout, Rongier, Kaboré – Malinovskyi, Ünder – Sanchez.

XI de départ de Brest : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Duverne – Lees-Melou, Belkebla – Honorat, Del Castillo, Le Douaron – Mounié.