OM - Boubacar Kamara : "Ce poste de milieu me plaît aussi, je m'épanouis"

Âgé de 20 ans et formé au club, Boubacar Kamara brille par sa précocité, mais aussi par sa polyvalence, lui qui peut évoluer en défense et au milieu.

Si André Villas-Boas a fait parler la poudre lors de sa conférence de presse, ce mercredi, à la Commanderie, Boubacar Kamara, lui, a été beaucoup plus calme face aux nombreux médias présents. En effet, le défenseur central de l' , reconverti milieu de terrain par son entraîneur ces dernières semaines, a notamment évoqué son nouveau positionnement, justement, mais aussi et surtout sa conception de l'avenir.

"Je ne me prends pas la tête, je vois mon avenir à l'OM et je ne regarde pas à l'étranger, ni ailleurs. Je suis content d'être ici", a confié le jeune joueur, avant de se pencher sur le cas de Isaac Lihadji, lui aussi formé au club, qui ne signera finalement pas professionnel, faute de garanties sportives et financières.

"Ce poste de milieu me plaît aussi, je m'épanouis"

"C'est vrai que tous les joueurs lui ont dit de signer, qu'il était chez lui et qu'il avait une place à gagner. Avec Isaac, moi je pars du fait qu'il est maître de son destin, de faire ses choix. C'est à lui seul de prendre sa décision. Comme c'est un jeune de l'OM, issu du centre, ça serait beau qu'il rejoigne le groupe et qu'il joue, mais s'il ne pense pas pareil, faudra voir avec lui et respecter son choix", a expliqué Boubacar Kamara, mesuré sur le sujet.

Interrogé sur son positionnement sur le terrain, le défenseur de formation a expliqué avoir de plus en plus de repères dans le coeur du jeu. "Beaucoup de supporters veulent me voir en numéro 6 je sais, je suis content par rapport à ça. C'est vrai que j'avais dit que j'avais plus de repères en défenseur central, mais ce poste de milieu me plaît aussi, je m'épanouis. Donc ça fait plaisir d'entendre des compliments", a-t-il expliqué. Polyvalence.