OM, Benedetto promet de devenir "le meilleur"

Peu inspiré avec l'OM depuis le début de la saison, Dario Benedetto garde espoir, lui qui possède un soutien de poids.

Ce dimanche, lors d’une interview accordée à Téléfoot, Dario Benedetto, qui n’a plus marqué en championnat depuis février dernier, a évoqué le soutien de Djibril Cissé, qu'il a remercié au passage.

« Djibril a été un joueur incroyable. Je suis content qu’un joueur comme lui me défende. Quand on est attaquant et qu’on marque, on est le meilleur. Et quand on ne marque pas, on devient le joueur le plus nul. », a remercié l'Argentin.

Déterminé, Benedetto veut travailler dur pour satisfaire les supporters : « C’est dans la tête. Je promets au supporters de travailler dur et de redevenir le meilleur. C’est le moins que je puisse faire pour eux. »