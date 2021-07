OM, Un club brésilien confirme son intérêt pour Benedetto

Le président de Sao Paulo a confirmé des discussions avec l’OM pour Benedetto mais assure que rien n’est encore signé.

Après les achats, place aux ventes. Parmi les clubs les plus actifs d’Europe depuis le début de Mercato, l’Olympique de Marseille s’est bien renforcé avec les signatures de Gerson, Guendouzi ou encore Saliba. Des renforts défensifs et dans l’entrejeu mais pas aux avant-postes et notamment dans la quête d’un buteur.

Milik et Benedetto sont toujours là ce qui empêche l’OM de bouger dans ce secteur. Si le Polonais est intouchable, à moins qu’il ne demande son départ, ce n’est pas le cas de l’Argentin. Remplaçant depuis l’arrivée de Milik, l’ancien attaquant de Boca Juniors ne sera pas retenu par Pablo Longoria.

Le club espagnol d’Elche est bien venu aux renseignements mais c’est bien un retour en Amérique du Sud qui semble se dessiner. Si Boca Juniors a été cité pour rapatrier son ancien buteur, la prochaine aventure de Benedetto devrait se poursuivre chez le voisin brésilien. Globoesporte annonçait qu’il ne restait que « quelques détails » à finaliser entre Sao Paulo et Marseille pour l’arrivée en prêt avec option d’achat et 50% du salaire pris en compte par l’OM.

Des informations qui ont poussé le président du club brésilien, Julio Casares, à prendre la parole pour mettre les points sur les « i ». Il y a bien des discussions entre les deux clubs mais un accord total n’est pas à l’ordre du jour, bien au contraire.

"São Paulo observe toujours des joueurs, comme ce fut le cas avec Rigoni et tous ceux qui ont été recrutés. São Paulo discute avec Calleri et avec l’Olympique de Marseille. Mais, contrairement à ce que disent les médias, il ne manque pas 'quelques détails'", a-t-il indiqué à Globoesporte, avant de poursuivre.

"Il y a un intérêt de notre part, il existe de bonnes discussions entre São Paulo et l’Olympique de Marseille, mais on n’en est pas au stade 'il ne manque plus que quelques détails'. C’est un processus. São Paulo est aujourd’hui responsable dans le sens où tout doit être fait dans le cadre d’un budget et d’une réalité."

Les hostilités sont malgré tout lancées et les heures de Benedetto sur la Canebière sont bien comptées.