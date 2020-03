OM - Bafetimbi Gomis revient sur les circonstances de son départ

L'ancien attaquant de l'OM n'a pas compris pourquoi les dirigeants olympiens ont préféré recruter Kostas Mitroglou, plutôt que de le préserver...

S'il n'est resté qu'une saison à l' , Bafetimbi Gomis avait placé la barre haute. En effet, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais et de l'AS Saint-Etienne avait enchaîné les buts sous les couleurs phocéennes, avant de s'envoler vers la . Depuis, force est de constater qu'aucun numéro 9 n'est parvenu à faire mieux que la Panthère. Encore moins un certain Kostas Mitroglou, qui lui avait été préféré par les dirigeants olympiens en 2018.

"Plus raisonnable de privilégier la piste qui menait à moi"

"Je ne regrette pas d’être parti (de l’OM). Surtout quand je vois l’histoire d’amour incroyable que j’ai vécue à Istanbul. J’aurais joué une saison pour le club de mon cœur et le plus important, c’était de partir avec le sentiment du travail bien fait, de laisser la maison propre. Je n’ai pas senti cette réelle envie de travailler avec moi et on ne me donnait que deux ans de contrat. Je n’ai pas compris", a expliqué Bafetimbi Gomis, dans les colonnes de VAR Matin, déçu du traitement reçu.

" m’a acheté 2,5 millions. Sans faire de comparaison avec lui (Kostas Mitroglou), ils ont acheté un attaquant 15 millions, avec un salaire qui doit être équivalent au mien. C’était plus raisonnable de privilégier la piste qui menait à moi", a ensuite insisté l'ancien international français. Il est vrai qu'en sortant le chéquier pour attirer Kostas Mitroglou plutôt qu'en prolongeant l'aventure du Français, les dirigeants marseillais n'ont pas eu le nez creux dans cette affaire...