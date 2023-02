OM-Arsenal : Nuno Tavares fait une annonce fracassante sur son avenir

Prêté par Arsenal à l'Olympique de Marseille, le Portugais a progressé cette saison et sera à un tournant de sa carrière cet été.

Prêté par Arsenal à l'Olympique de Marseille cette saison, Nuno Tavares est l'une des plus grandes satisfaction du club phocéen cette saison. Le Portugais est l'une des belles pioches du mercato estival en Ligue 1 et s'est rapidement imposé comme un élément incontournable dans le onze de départ d'Igor Tudor. Si l'OM ne bénéficie pas d'option d'achat pour Nuno Tavares, nul doute que les dirigeants phocéens aimeraient le conserver en fin de saison.

"J'ai deux ans de contrat avec Arsenal"

Un prêt d'un an supplémentaire pourrait être la solution, à moins que Nuno Tavares ne reparte en Angleterre dès l'été prochain et ne connaisse un destin à la William Saliba qui est finalement resté dans l'effectif des Gunners pour s'imposer dans le onze de départ de Mikel Arteta. Nuno Tavares a déjà son idée en tête concernant son avenir.

Le Portugais a parlé avec confiance de son avenir au-delà de la saison actuelle, n'ayant pas peur de cacher ses ambitions, en conférence de presse juste avant le choc face au Paris Saint-Germain : "Tout le monde sait que j'ai encore deux ans de contrat avec Arsenal donc pour le moment ce n’est pas quelque chose auquel je pense. Moi je pense d’abord à finir la saison, atteindre les objectifs qu’on a avec Marseille parce que je joue ici.

"On verra à la fin de la saison"

"Mais après quand la saison sera terminée, je rentrerai à Arsenal et ensuite on verra ça, je ne peux pas vous dire. Évidemment que oui, je me sens bien ici avec les joueurs avec le coach je pense qu’il y a vraiment une bonne entente, mais comme je dis je ne peux pas prédire le futur donc je ne sais pas ce qui se passera", a conclu le latéral portugais.

S'il affirme ne pas pouvoir prédire son futur, Nuno Tavares a visiblement une idée bien claire de ce dont il souhaite pour son avenir. Nuno Tavares a rejoint Arsenal en provenance de Benfica il y a deux ans comme un jeune joueur avec un potentiel à réaliser, signant un contrat à long terme alors que Mikel Arteta remodelait l'équipe avec plus de jeunesse. Mais s'il a impressionné au début, il a rapidement chuté dans la hiérarchie en raison de ses limites sur le plan défensif.

Arteta a refusé d'approuver une option d'achat et il a rejoint Marseille en prêt, où il a marqué pour ses débuts, et a depuis brillé par ses qualités offensives. L'international portugais des moins de 21 ans doit se concentrer pour finir la saison en force en France avant de revenir dans le nord de Londres. S'imposer dans l'équipe sera un défi, surtout si les Gunners parviennent à remporter la Premier League comme prévu, avec Oleksandr Zinchenko et Kieran Tierney qui occupent déjà son poste d'arrière gauche.