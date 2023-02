OM - Annecy : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Marseille - Annecy : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Après avoir éliminé le Paris Saint-Germain de manière brillante au tour précédent, et malgré la défaite contre le club de la capitale dimanche au stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille est incontestablement le nouveau favori de cette Coupe de France. Les Phocéens courent après un sacre dans la compétition depuis le 10 juin 1989.

L'OM face au piège savoyard

Une chose est sûre, l'Olympique de Marseille part avec un énorme avantage sur le papier pour ce quart de finale face à Annecy. Deuxième de Ligue 1, l'OM a prouvé cette saison qu'il fallait compter sur lui. Il ne faudra pas se manquer face à un pensionnaire de Ligue 2 sous peine de regretter amèrement pendant longtemps un tel revers.

En face, Annecy, actuellement dixième de Ligue 2, n'a rien à perdre lors de ce quart de finale de Coupe de France. Personne ne s'attend à ce que le club savoyard ne réalise un exploit, qui plus est à l'extérieur, face à l'Olympique de Marseille. Au tour précédent, Annecy s'était offert le scalp d'une autre équipe de Ligue 2, le Paris FC, et devra cette fois-ci hausser son niveau d'un cran, et même plus, pour rivaliser avec l'OM.

Horaire et lieu du match Marseille - Annecy

Ville : Marseille

Marseille Stade : Stade Vélodrome

Stade Vélodrome Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir OM - Annecy ?

Marseille-Annecy

Coupe de France

Mercredi 1 mars

21h00 sur beIN Sports 1

Stream : beIN Connect, MyCanal

Prise d'antenne : 20h30 sur beIN Sports 1

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal si vous détenez le pack sport, ou sur la plateforme beIN Connect.

Série actuelle de l'OM et d'Annecy

Marseille : DVVVD



Annecy : DVNVD

Les blessés et absents de l'OM et d'Annecy :

Trois absents pour l'Olympique de Marseille qui va récupérer Chancel Mbemba, suspendu face au PSG. Toujours blessé, Samuel Gigot ne sera pas de la partie, tout comme Cengiz Ünder, suspendu, tandis qu'Amine Harit, blessé, sera absent jusqu'à la fin de saison.

Du côté d'Annecy, un absent important : Bissenty Mendy. Outre Mendy, Clément Billemaz, Alexandre Phliponeau, Maxime Spano (genou) et Hady Camara (cheville) sont eux incertains.

Les équipes probables

XI de départ de l'OM : Blanco - Clauss, Mbemba, Bailly, Balerdi, Kolasinac - Veretout, Guendouzi - Ounahi, Vitinha, Payet

XI de départ d'Annecy : Escales - Lajugie, Mouanga, Jean, Bastian - Pajot, Kashi, Demoncy - Testud, Bosetti, Shamal.