OM, André Villas-Boas voulait Filipe Luis en 2019

Débarqué sur le banc de l’ durant l’été 2019, André Villas-Boas a rapidement conquis son monde sur la Canebière. Malgré des dernières expériences compliquées, l’entraîneur portugais a gardé une cote en Europe et ses passages à Porto, ou ont plû aux dirigeants marseillais.

Ces derniers espéraient que AVB fasse marcher son réseau, en plus de celui d'Andoni Zubizarreta. Le Portugais a rapidement mis le bleu de chauffe pour renforcer l’effectif de l’OM.

Parmi les joueurs ciblés, Filipe Luis était l’une des priorités de Villas-Boas. Libre à la fin de son aventure avec l’ , le latéral gauche brésilien avait pour lui un profil expérimenté qui plaisait beaucoup en Europe.

Finalement, l’international auriverde a préféré rentrer au pays à 34 ans et a rejoint Flamengo. Toujours attentif au championnat du , André Villas-Boas est revenu sur le doublé Libertadores – Championnat du club de Rio avec alors Jorge Jesus à sa tête et donc Filipe Luis dans ses rangs.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world