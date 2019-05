OM - André Villas-Boas tout proche de succéder à Rudi Garcia ?

Annoncé dans les petits papiers de l'OM pour succéder à Rudi Garcia, André-Villas Boas serait tout proche de s'installer sur le banc de Marseille.

Après une saison particulièrement compliquée, si bien en championnat qu'en Coupe d'Europe, l' , qui n'est d'ailleurs pas parvenu à se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine, s'est séparé de son entraîneur, en la personne de Rudi Garcia.

Alors que l'ancien technicien du LOSC et de l' a annoncé son départ mercredi en conférence de presse, reste à savoir désormais qui sera sélectionné par les dirigeants pour lui succéder sur le banc olympien. Parmi les noms évoqués, celui d'André Villas-Boas revient avec énormément d'insistance ces dernières heures.

Seulement âgé de 41 ans, André Villas-Boas est un entraîneur qui, malgré sa jeunesse, peut déjà se targuer d'avoir entraîné dans plusieurs formations et dans des pays aux contextes diamétralement opposés. En effet, après avoir été l'adjoint d'un certain José Mourinho pendant plusieurs saisons, le technicien avait fait ses grands débuts au avant de s'envoler pour l' et la pour enfin s'installer en , du côté du Shangai SIPG.

Le Telegraph annonce Villas-Boas à Marseille

Sans club depuis son aventure chinoise en novembre 2017, André Villas-Boas s'est serait même tout proche d'être nommé entraîneur de l'OM, selon les informations du Telegraph, qui précise que le directeur sportif du club, Andoni Zubizarreta, aurait eu des discussions avancées avec le technicien portugais. Des informations qui surviennent quelques heures après des déclarations particulièrement éloquentes du principal intéressé, lui qui avait fait du pied à Marseille ce jeudi.

"J'ai déjà été en contact avec Marseille en 2013, avant que je finisse par aller au Zénith. C'est l'un des plus grands clubs d'Europe avec beaucoup de prestige car c'est un club champion d'Europe également. C'est évidemment quelque chose qui pourrait m'intéresser. Ils viennent juste de prendre leur décision avec Rudi Garcia. Ce club est entre de bonnes mains avec Andoni Zubizarreta, que je connais bien sûr. S'ils me sollicitent on se rencontrera bien sûr et il pourrait y avoir une possibilité", avait-il déclaré en marge d'un sommet réunissant plusieurs entraîneurs à Bilbao. Une possibilité qui, plus que jamais, semble se dessiner.