OM : Amine Gouiri prend un nouveau départ

Marseille vs Lyon

Après plusieurs jours de négociations, l’avenir d’Amine Gouiri est scellé. Un tournant majeur pour l’attaquant.

Après un feuilleton qui aura duré plusieurs jours, le transfert d’Amine Gouiri est désormais acté. L’attaquant de 24 ans quitte Rennes et va découvrir un nouvel environnement, où il espère relancer sa carrière.

Direction Marseille pour Gouiri

Comme attendu, l’OM a trouvé un accord avec Rennes pour s’attacher les services de l’international algérien. Le montant de l’opération s’élève à 19 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 3 millions d’euros de bonus.

Déjà présent à Marseille, Gouiri a été chaleureusement accueilli par les supporters. Des photos de lui aux côtés de fans circulent sur les réseaux sociaux, témoignant de l’engouement autour de son arrivée. Il devient ainsi le premier joueur algérien à évoluer sous les couleurs marseillaises depuis Fouad Khadir en 2013.

Un renfort réclamé par De Zerbi

L’Olympique de Marseille souhaitait renforcer son secteur offensif, et Roberto De Zerbi a personnellement insisté pour faire venir Amine Gouiri. Le coach phocéen voit en lui un joueur capable d’apporter plus de variété et de technique à son attaque.

Après la cession d’Elye Wahi, qui a finalement rejoint l’Eintracht Francfort, l’OM avait besoin d’un nouvel atout offensif. Gouiri viendra épauler Mason Greenwood, Neal Maupay et Luis Henrique, offrant ainsi une solution supplémentaire au coach italien.

Un nouveau défi pour l’attaquant algérien

Après une première partie de saison compliquée à Rennes, où il n’a trouvé le chemin des filets qu’à trois reprises en 19 matchs, Gouiri espère retrouver son meilleur niveau sous le maillot marseillais.

L’officialisation de son transfert ne devrait plus tarder, et les supporters marseillais attendent désormais de voir leur nouvelle recrue à l’œuvre. Une chose est sûre : le défi qui attend Amine Gouiri à l’OM est de taille.