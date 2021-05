OM - Alvaro : "L'équipe ne comprend pas l'importance de ces matchs"

Le défenseur central marseillais était particulièrement remonté après la défaite des siens en début d'après-midi à Saint-Étienne.

L'OM sera-t-il européen la saison prochaine ? La question est toujours en suspens alors que les Olympiens ont manqué l'occasion de distancer Lens ce dimanche en s'inclinant sur la pelouse de Saint-Étienne (1-0). Un revers pas du tout du goût d'Alvaro Gonzalez, qui avait un message à envoyer à ses partenaires au coup de sifflet final.

"Je suis énervé car on n'a pas marqué de but aujourd'hui. Je crois que l'équipe ne comprend pas l'importance de ce genre de matches pour être européen l'an prochain", a lancé le défenseur central espagnol au micro de Canal Plus Sport.

"On attend le résultat de Rennes (contre le PSG ce dimanche soir) et après, on aura besoin de gagner. Sinon, on ne sera pas européen. C'est la vérité."

Une prestation manquée qu'a également commentée Jorge Sampaoli, qui a surtout pointé du doigt la première période bien trop faible réalisée par son équipe.

"Nous avons surtout perdu la première période qui a été très pauvre de notre part. Après la mi-temps, nous avons retrouvé l'équipe et nous avons pu nous approcher du but", a commenté le technicien argentin.

"Nous n'avions pas imaginé que ce match se dispute de cette manière. L'équipe doit avoir conscience que nous arrivons en fin de saison et, quels que soient les intérêts individuels, mon obligation d'entraîneur est de réunir tout le monde pour penser à l'avenir du club qui est de retrouver la coupe d'Europe et ne pas offrir quarante minutes à l'adversaire en raison de notre passivité."

Et l'ancien sélectionneur de l'Argentine et du Chili de poursuivre : "C'est l'absence de jeu qui est en cause. C'est de la responsabilité de chacun. Le football, on peut jouer mal ou bien moyennement, mais la première période n'a pas été à la hauteur.

"Il faut être actif et responsable du déroulement du match et il faut avoir conscience qu'il faut gagner pour le maillot. Nous aurions pu arracher le résultat nul à plusieurs reprises. Il faut être beaucoup plus proche de ce que l'on imagine être une équipe qui cherche à jouer l'Europe."

Les Olympiens devront relever la tête lors des deux dernières journées avec la réception d'Angers et un déplacement à Metz.