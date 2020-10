OM - Alvaro Gonzalez : "Je n'ai jamais été et je ne serai jamais raciste"

Finalement épargné par la commission de discipline de la LFP, l'Espagnol est apparu soulagé.

Mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a communiqué concernant les sanctions qu'encouraient Alvaro Gonzalez et Neymar pour leur comportement durant PSG-OM. Faute de preuves assez solides, le défenseur marseillais et le Parisien n'écopent d'aucune sanction. Dans la foulée, l'Espagnol s'est félicité de ce verdict.

"Le cauchemar est en partie terminé"

Sur Twitter, l'ancien de , qui a toujours nié avoir prononcé des propos racistes à l'encontre du maître à jouer du , est apparu soulagé. "Le cauchemar est en partie terminé avec une décision méritée. Je n'ai jamais été et je ne serai jamais raciste. Merci beaucoup à l'OM pour la confiance et la loyauté. Et merci aux supporters pour leur énorme soutien. On se retrouve sur le terrain", a ainsi écrit Alvaro Gonzalez, qui encourait une lourde sanction si les accusations étaient vérifiées.

Son club s'est lui aussi félicité de cette décision. "L’ se satisfait de la décision rendue par la commission de discipline. Alvaro Gonzalez n’est pas raciste, toute accusation portée à son encontre sur ce sujet est injuste et infondée. L’Olympique de Marseille est et restera le club de l’antiracisme", a indiqué le club phocéen.