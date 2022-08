Auteur d’un doublé sur la pelouse de Nice (3-0) pour son troisième match avec l’OM, Alexis Sanchez a déjà mis tout le monde d’accord.

Alexis Sanchez, "c’est la grande classe". Ce n’est pas nous, mais bien son coéquipier Jonathan Clauss qui le dit. Passeur décisif pour le premier des deux buts du Chilien face à Nice (3-0) dimanche, dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1, le piston droit savoure déjà la chance qu’il a d’évoluer aux côtés d’un tel joueur.

"Nous sommes très contents de l’avoir avec nous"

"La frappe qu’il met, c’est la grande classe. On en parlait encore dans le bain froid tout à l’heure. Sur dix actions comme celle-ci, il la place neuf fois là. C’est ce qui fait la différence chez les grands attaquants, et nous sommes très contents de l’avoir avec nous", s’est réjoui le transfuge de Lens en zone mixte.

Mais Sanchez n’a pas besoin de dix tirs pour marquer. Deux ont suffi face aux Aiglons. Car après son superbe premier but, l’ancien du Barça et de l’Inter a une nouvelle fois fait trembler les filets, dans un style renard des surfaces. Avec un tel CV, la panoplie est forcément très large…

Payet a beaucoup apprécié

"On sait bien que c’est un joueur très important, on a connait tous sa carrière, a rappelé Mattéo Guendouzi après la rencontre. Il va nous aider cette saison. Il est très efficace en plus. La preuve : deux tirs, et ça fait deux buts." Dimitri Payet, titularisé à côté du Chilien pour la première fois, a également apprécié.

"Avec un joueur de cette qualité, c’est difficile de ne pas s’entendre et de ne pas se trouver", a savouré le milieu offensif, dont l’entente avec "El Niño Maravilla" semble plus que prometteuse. Au vu de leurs combinaisons dans les petits espaces, Igor Tudor pourrait vite reconduire l’expérience.

"Je prépare les matchs, mais ce sont les joueurs qui décident du match. La qualité des joueurs aide à remporter ces matchs-là. Nous avons de la chance d’avoir Alexis et d’autres joueurs comme Payet, qui a été très bon", a conclu le coach. En deux matchs et demi, Sanchez a déjà mis tout le monde d’accord.