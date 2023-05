Olympique de Marseille – AJ Auxerre : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Marseille-Auxerre.

L'OM veut éviter le piège auxerrois avant sa "finale" contre Lens

Après sa victoire à l'OL sur le fil et sur un but contre son camp rocambolesque, l'OM (2e avec 67 points) livre toujours un duel à distance avec le RC Lens (3e avec 66 points) pour la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions en fin de saison.

Les deux équipes se rencontreront d'ailleurs lors de la 34e journée. Mais avant cette confrontation directe, l'OM, parfois à la peine au Vélodrome cette saison, n'aura pas le droit à l'erreur face à Auxerre (14e avec 33 points).

Une équipe auxerroise qui lutte pour son maintien en Ligue 1 mais qui est sur un bon rythme ces derniers mois avec une seule défaite lors de ses onze derniers matches en championnat.

« Il faut toujours avoir peur de ça (des matches pièges face à des petits). Mais honnêtement je ne pense pas que ça va arriver parce qu'il reste tellement peu de matches, que perdre des points, ça rendrait tout de suite les choses très dures. Cela aurait peu de sens d'aller à Lens après avoir perdu le match à la maison (contre Auxerre). […] Je pense que les joueurs en ont honnêtement conscience », a d'ailleurs annoncé Igor Tudor, le coach de l'OM, lors de la conférence de presse d'avant-match.

Date, horaire et lieu de Marseille – Auxerre

Date Dimanche 30 avril 2023 Ville Marseille (France) Stade Stade Vélodrome Heure du coup d'envoi 20h45 heure française Compétition 33e journée de la Ligue 1 Uber Eats Arbitre de la rencontre Monsieur Jérémie Pignard (France)

Sur quelle chaîne voir le match Marseille – Auxerre ?

En France, la rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'AJ Auxerre sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Marseille – Auxerre

En France, il sera de possible de voir le match Marseille-Auxerre en streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Marseille - Auxerre

Pour cette rencontre, Igor Tudor sera privé d'Amine Harit et d'Azzedine Ounahi, tous deux blessés, mais il enregistre les retours de Dimitri Payet et de Nuno Tavares qui étaient absents à Lyon, la semaine dernière.

Du côté de l'AJ Auxerre, Isaak Touré (prêté par l'OM) est suspendu et n'avait de toute façon pas le droit de jouer cette rencontre en vertu d'un accord entre les deux clubs. Le gardien roumain Ionut Andrei Radu est incertain et Donovan Léon pourrait assurer une nouvelle fois l'intérim. Gidéon Mensah, Akim Zedadka et Birama Touré sont eux aussi incertains. Enfin, Han-Noah Massengo, qui vient de reprendre l'entraînement après sa blessure sera trop juste pour disputer ce match.

L'équipe probable de Marseille : Lopez - Kolasinac, Balerdi, Gigot - Clauss, Veretout, Rongier, Nuno Tavares - Malinovskyi, Sanchez, Ünder. L'équipe probable d'Auxerre : Radu ou Léon - Pellenard, Jeanvier, Jubal - Raveloson, Touré ou Perrin, M'Changama, Mensah ou Autret - Hein, Niang, Da Costa.

Les statistiques à connaître avant Marseille – Auxerre

● Marseille n'a perdu aucun de ses 8 derniers matches contre Auxerre toutes compétitions confondues (4 victoires, 4 nuls), s'imposant lors des 3 plus récents. Le dernier revers olympien face à l'AJA remonte au 23 décembre 2009 au Vélodrome (0-2).

● Marseille a perdu 3 de ses 6 dernières réceptions d'un club promu en Ligue 1 (3 succès). Cette saison, l'OM s'est notamment incliné face à Ajaccio le 8 octobre (1-2) avant de l'emporter face à Toulouse le 29 décembre (6-1).

● Marseille affiche 67 points après 32 matches de Ligue 1 2022-2023, égalant son meilleur total à ce stade de la compétition, en comptant 3 points pour une victoire (67 également en 1990-1991 – champion). Sur les 36 équipes ayant affiché au moins autant de points à ce moment de la saison – toujours en convertissant la victoire à 3 points – seul Nice en 2016-2017 (70 – 3e en fin d'exercice) a échoué à accrocher l'une des 2 premières places.

● Auxerre n'a perdu qu'un seul de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (5 victoires, 5 nuls), c'était le 19 mars à Strasbourg (0-2), après s'être incliné lors de ses 7 précédents.

● Marseille n'a gagné qu'une seule de ses 6 dernières réceptions en Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), c'était la plus récente, face à Troyes le 16 avril (3-1).

● Marseille est l'équipe qui a inscrit le plus de buts faisant suite à un coup de pied arrêté en Ligue 1 cette saison (22), mais seuls Paris (6) et Lorient (8) en ont encaissé moins qu'Auxerre (9), qui affiche le plus faible ratio de buts concédés de la sorte en 2022-2023 (17%).

● Auxerre n'a encaissé que 4 buts lors de ses 5 derniers déplacements de Ligue 1 (soit 0.8 par match en moyenne), lui qui affichait un ratio de 2.5 buts concédés par rencontre lors de ses 11 premiers cette saison (27 buts pris au total).

● Alexis Sanchez a disputé 80% des minutes possibles avec Marseille en Ligue 1 cette saison (2245 sur 31 matches – il est arrivé entre la 1re et 2e journée), son meilleur ratio sur un exercice dans le top 5 depuis 2016-2017 avec Arsenal (94%). Ce pourcentage n'a jamais dépassé 33% durant ses 3 saisons à l'Inter (25% en 2021-2022, 33% en 2020-2021, 28% en 2019

-20/20).

● Auxerre devra faire sans Isaak Touré, suspendu pour accumulation de cartons jaunes et prêté par Marseille. Depuis sa première titularisation avec l'AJA le 14 janvier, seul Birama Touré (1259) a disputé plus de minutes que lui (1144) en Ligue 1 parmi les joueurs du club.

● L'entraîneur d'Auxerre Christophe Pélissier s'est incliné lors de chacun de ses 8 matches en tant que coach face à Marseille en Ligue 1. Dans l'histoire du championnat, seul Olivier Dall'Oglio contre Paris (10 rencontres) a dirigé plus de rencontres contre un même club tout en affichant 100% de défaites.

