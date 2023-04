L'Olympico, Mbappé, son avenir à Lyon : les confidences d'Alexandre Lacazette

Le choc contre l'OL, son duel avec Mbappé, sa fin de carrière : Alexandre Lacazette s'est confié sans concession avant la fin de la saison.

Ce dimanche 23 avril 2023, l'Olympique Lyonnais reçoit l'Olympique de Marseille pour le fameux Olympico.

Avant cette rencontre, Alexandre Lacazette, le buteur vedette de l'OL (19 réalisations cette saison en Ligue 1) a accordé un long entretien à nos confrères de Téléfoot dans lequel il se confie sur de nombreux sujets.

Sur l'Olympico

« C'est un match qui donne envie. Pour les Lyonnais, pour les Marseillais, l'Olympico, ça reste toujours particulier. Il y a ce 'petit truc' des Olympiques.

Cette saison, Marseille, ils sont compliqués à jouer. Ils ont ce style de jeu un peu différent, ils sont en forme. C'est une grosse équipe de l'OM. Et c'est à nous d'être prêt au moment du match. Pas avant, pas après. Sinon, on va encore regretter. »

Sur la lutte pour le titre de meilleur buteur

« La cote, elle est pour Kylian (Mbappé), forcément. On va essayer de l'embêter jusqu'au bout. Je pense que ça va se décider même jusqu'à la dernière journée, début juin. »

Sur la saison de l'OL

« Lyon, ça fait pas mal d'années qu'ils ont du mal à retrouver le haut du tableau. Là encore, on n'y est pas, mais j'ai envie de relever ce challenge et d'aider le club à revenir en haut de l'affiche

On vit une saison bizarre, je pense. On a du mal à faire un match plein, à enchaîner. Il y a toujours un petit couac.

Est-ce que c'est le manque d'expérience, parce qu'on a plein de petits jeunes dans l'équipe ? Mais, après, on va apprendre pour essayer d'être meilleurs la saison prochaine. »

Sur le fait d'être le meilleur buteur de l'histoire au Groupama Stadium

« J'ai vu que j'ai battu Memphis (Depay). J'ai marqué 41+1 buts, c'est bien. »

Sur son avenir

« Je pense que c'est encore trop tôt pour savoir, mais ça peut être à Lyon. Même s'il me reste deux ans de contrat, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer après. Je ne me sens pas proche de la fin de ma carrière. »