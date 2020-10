Olympiakos - OM : Villas-Boas opte pour un 4-4-2 losange avec Gueye préféré à Strootman en sentinelle

Pour le retour de l’OM en Ligue des Champions, sept ans après, Villas-Boas a fait le choix de titulariser Gueye à la place de Kamara en sentinelle.

C’est une disette qui va prendre fin à 21h. Après sept ans sans entendre l’hymne de la Ligue des Champions, l’ fait son retour dans la plus grande des compétitions européennes des clubs.

Placés dans le groupe H avec et Porto, les Marseillais attaquent leur campagne sur la pelouse de l’ . Face à Mathieu Valbuena et Yann M’Vila, titulaires avec le club grec, André Villas-Boas peut compter sur son effectif complet malgré l'absence de Boubacar Kamara, suspendu.

Ayant l’embarras du choix, le technicien portugais a concocté une surprise dans le onze titulaire. Alors que Kevin Strootman, habitué aux joutes européennes, était pressenti pour prendre la place de Kamara comme sentinelle de l'entrejeu marseillais, c'est finalement le jeune Gueye qui a eu les faveurs de son coach.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Absent en face à après son exclusion contre l’OL avant la trêve internationale, Dimitri Payet fait son retour dans le onze marseillais et aura pour but, en qualité de meneur de jeu dans le 4-4-2 en losange de Villas-Boas, de nourrir en bons ballons Florian Thauvin et Dario Benedetto, qui garde la confiance d’AVB.

Olympiakos : Sa - Rafinha, Semedo, Ba, Holebas - M'Vila, Bouchalakis - Masouras, Valbuena, Randjelovic - El Arabi

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Gueye, Rongier, Sanson - Payet - Thauvin, Benedetto