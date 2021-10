Olivier Giroud se livre sur sa relation avec Ibrahimovic au Milan AC

Débarqué durant l’été au Milan AC, Giroud a découvert le personnage Ibrahimovic mais estime que le Suédois n’a pas la même image en privé.

Quatre buts en neuf matches. Le bilan du début d’aventure d’Olivier Giroud avec le Milan AC est plus que satisfaisant pour le moment. Après neuf saisons en Premier League, l’attaquant français s’est parfaitement acclimaté à la Serie A et à son nouveau club.

Au sein d’un effectif jeune, Giroud et ses 35 ans font d’ailleurs figure d’anciens tout comme Zlatan Ibrahimovic. Avec un Suédois âgé de 40 ans et donc l’international français, il y a de l’expérience sur le front de l’attaquant du Milan AC. Ce n’est pas de trop alors que le club lombard vise le titre et est actuellement deuxième du championnat à égalité avec le Napoli.

S’il espère "pouvoir remporter un titre" avec les Rossonerri, Olivier Giroud découvre depuis quelques semaines le personnage qu’est Ibrahimovic. Freiné par les blessures du Suédois, le duo d’attaquants n’a encore jamais été titularisé ensemble mais le Français découvre au quotidien une autre facette de l’ancien du PSG.

L'article continue ci-dessous

Aucune titularisation en commun

"Au quotidien, ça se passe super bien", a dans un premier temps assuré Giroud dans une interview à beIN Sports, avant de détailler. "C'est quelqu'un qui a une façon de communiquer particulière. On le connaît tous, il est comme ça. Il prend beaucoup de place dans le vestiaire, il a beaucoup d'expérience, il est très respecté. C'est un peu le boss au Milan AC."

"Il a fait de grandes choses ici. C'est le leader dans l'équipe. C'est un bonheur de l'avoir à ses côtés. Il est bancheur, il est naturel. Que vous le croyez ou non (rire), c'est une personne tout à fait normale, avec beaucoup de confiance en soi."

Avec seulement cinq matches joués, Ibrahimovic n’a pas encore trouvé la bonne carburation dans cette saison. Mais le Suédois et Giroud ont à coeur de montrer que les papys font encore de la résistance au plus haut niveau.