Oliver Kahn tacle David Alaba

Oliver Kahn, le directeur général du Bayern Munich, assure qu'il ne regrette pas d'avoir perdu David Alaba au profit du Real Madrid.

L’international autrichien a quitté le Bayern pour le Real durant le dernier mercato estival. Il était parti libre et au terme d’un gros bras de fer avec ses dirigeants bavarois. Les deux parties n’étaient pas parvenues à s’entendre sur les détails financiers d’une prolongation.

« Sans Alaba, le Bayern est plus stable »

Kahn se souvient de cet épisode et pour lui il n’y a pas à se lamenter d’avoir perdu cet élément, pas plus que Jérôme Boateng : "J'aime beaucoup David Alaba, également en tant que personne. Cela vaut également pour Jérôme Boateng. Bien sûr, nous avons perdu deux grands joueurs et leaders, mais le nombre énorme de buts encaissés la saison dernière était un problème. Cette saison, nous sommes devenus plus stables et plus flexibles".

Des remarques que David Alaba ne va certainement pas apprécier. A moins qu’il n’ait que faire aujourd’hui de ce que pensent de lui ses anciens responsables. Le gaucher s’épanouit au sein de sa formation merengue, où il est le troisième joueur le plus utilisé de l’effectif derière Thibaut Courtois et Vinicius Jr (43 matches cette saison).

Alaba reste aussi en course pour aller chercher le titre de champion d’Europe. Le Real étant qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, avec une rencontre à venir contre Manchester City. Une chance dont ne pourra pas se targuer le Bayern. L’équipe munichoise s’est faite sortir au précédent tour par Villarreal.