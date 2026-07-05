Le défenseur français Dayot Upamecano s'est exprimé sur l'avenir de son coéquipier en sélection nationale et au Bayern Munich, Michael Oliisi, alors que l'équipe de France se prépare à affronter le Maroc jeudi prochain en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Interrogé par la chaîne « Sky Sport Allemagne » au sujet des rumeurs envoyant Oulissi au Real Madrid lors du prochain mercato estival, Upamecano a répondu avec un sourire : « Il reste, il reste. »

Lire aussi

Le Maroc à lui seul égale les performances de toutes les équipes africaines réunies en phase de qualification pour la Coupe du monde !

Ibrahim Hassan : « On ne voit pas Messi… mais on en a 26 comme lui dans la sélection égyptienne »

Oba-Mikanou a également réagi aux propos racistes visant son autre coéquipier du Bayern, l’Allemand Jonathan Tah, après sa tentative manquée face au Paraguay.

« Je l’ai contacté. Je lui ai envoyé un message après le match, et je sais qu’il est très fort. Je suis vraiment heureux de pouvoir jouer à ses côtés, il a un mental formidable. »

Il a ajouté : « Il voulait tirer ce penalty, car il a toujours eu cet état d’esprit. Il est très important pour l’Allemagne et pour le Bayern Munich. Je ne comprends pas pourquoi il existe encore des gens comme ça, je n’accepte pas le racisme… Mais il ne doit pas se laisser perturber par ça. Il doit simplement continuer et donner le meilleur de lui-même. »







