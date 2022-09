OL, Vincent Ponsot justifie la vente de Paqueta

Le directeur de football, Vincent Ponsot, a expliqué ce qui a conduit son club à se séparer de Lucas Paqueta durant le mercato d’hiver.

Le directeur du football de l'Olympique lyonnais, Vincent Ponsot, a justifié lors de sa dernière sortie médiatique la vente de Lucas Paqueta à West Ham United.

Ponsot a déclaré que le départ de Paqueta était évitable pour des raisons financières. "Il y a un aspect économique et un autre de savoir si le joueur veut faire partie du projet ou pas. Le changement par rapport à l'année dernière était d'avoir des joueurs impliqués dans le projet. Il faut avoir envie de rester. Avec Lucas, nous avons eu des discussions en mars, avril et même pendant l'été car il n'y avait pas forcément les clubs qu'il espérait. Mais sa position a toujours été très claire : il voulait partir. Nous avons recruté en prévision de ce départ. Je pense qu'au milieu de terrain, nous avons toutes les qualités pour être performants".

Paqueta était déterminé à partir

"A partir du moment où il s'est mis d'accord avec un club, même si on espérait un plus grand club, on est entré dans la discussion et on a voulu défendre au mieux les intérêts économiques de l'OL. Il a été très clair et sa position n'a jamais changé, même avec l'arrivée de John Textor", ajouté le dirigeant lyonnais.

Paqueta sera resté deux saisons à l’Olympique Lyonnais, signant 21 buts en 80 matches joués. Avec les Hammers, il en est à quatre parties disputées sans le moindre geste décisif réussi.