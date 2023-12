OL, un coach de Ligue 1 a dit Non aux Gones

Un entraineur de Ligue 1 a révélé dimanche avoir snobé l’OL cette saison.

L’Olympique Lyonnais a évincé Fabio Grosso du banc du club fin novembre après des résultats décevants en Ligue 1. La direction lyonnaise a ensuite nommé Pierre Sage pour conduire temporairement avant l’arrivée d’un entraineur expérimenté. Si le Français sera, selon toute vraisemblance, confirmé pour le reste de la saison, il aurait pu terminer son intérim un peu plus tôt.

Pierre Sage était menacé

Arrivé tel un pompier, Pierre Sage est devenu le sauveur de l’OL. Sous sa houlette, l’équipe a changé de visage et a recommencé à gagner (L’OL a remporté un seul match avec Grosso contre Rennes, 0-1). Derniers de Ligue 1 avec seulement 7 points au moment de la nomination de Pierre Sage, les Gones ont terminé la première partie de saison à la 15e place avec 16 points. Ces résultats ont convaincu le board de l’Olympique Lyonnais qui devrait confirmer l’entraineur français jusqu’à la fin de la saison. Toutefois, si Pierre Sage est encore sur le banc de l’OL, c’est en partie parce qu’un autre coach du championnat français a refoulé le club rhodanien.

L’OL a contacté Will Still

En quête d’un entraineur expérimenté pour prendre la suite de Fabio Grosso après l’intérim de Pierre Sage, l’OL avait songé dans un premier temps à Bruno Génésio. Mais cette piste s’est vite refroidie avec les réserves de l’ancien directeur sportif, Vincent Ponsot. Outre, Génésio, l’Olympique Lyonnais a également pensé à Will Still. L’entraineur du Stade de Reims (8e, 26pts) a révélé dans une interview accordée à Het Nieuwsblad avoir été contacté par l’OL cette saison. Mais le technicien belge n’envisage d’entrainer en France après son aventure à Reims et a donc dit Non aux Gones. « Sunderland n'était certainement pas le premier club à manifester un intérêt concret pour moi. (…) Depuis le début de cette saison, Stoke, Swansea, Lyon, Rennes et plein d'autres clubs m'ont contacté. (…) Mon prochain club sera très probablement en Angleterre, oui. C'est ce que j'ai en tête », confie Will Still.