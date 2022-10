OL : Sidney Govou fracasse Memphis Depay

L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a émis un énorme bémol concernant le passage de Memphis Depay dans le Rhône.

Memphis Depay a laissé un très bon souvenir aux supporters lyonnais. L'attaquant néerlandais a marqué des buts de fou lors de son passage dans le Rhône et a souvent brillé dans les grands matches, mais durant ses années à Lyon, le club n'a gagné aucun trophée et n'a fait que régresser au classement. Au micro de RMC Sport, Sidney Govou s'est payé l'attaquant du FC Barcelone qu'il considère comme un élément négatif à long terme.

"Depay a été néfaste pour la suite"

"C'est ma vision du football. Tout le monde va me dire que c’est un top player. C’est un très bon joueur de foot. Mais… Tu ne construis pas un joueur, tu construis une équipe. Il y a eu tromperie à ce moment-là. Il s'est appuyé sur quelqu'un qui a été négatif, néfaste pour la suite, pour les jeunes. Il ne peut pas être un exemple pour les jeunes", a expliqué Sidney Govou.

"Ça n’enlève rien au côté magnifique du joueur. Il peut être exceptionnel. Sur un match, il peut être exceptionnel. Il a pu sauver l’équipe sur des matchs, même sur un bout de saison. Mais c’est sur la durée que tu construis un club. Et on savait que Memphis allait finir par partir. Ce n'est pas le genre de joueur qui va rester pendant dix ans et faire évoluer un club", a ajouté l'ancien international français.

"Un collectif pas assez fort"

"Moi j’ai connu des collectifs très forts. Si un joueur commençait à aller trop haut, collectivement on pouvait le rattraper. Juninho, par exemple, était notre meilleur joueur mais il avait un fort caractère. Ce n’était pas évident tous les jours, il râlait énormément, mais on avait un collectif fort qu'à un moment donné, Claudio (Caçapa) pouvait lui dire de sa calmer", a conclu Sidney Govou.

L'ancien de l'OL déplore les erreurs de gestion du club sans accabler Jean-Michel Aulas : "L'OL était dans l'anticipation et c'est devenu un club dans la réaction. Dans la réaction, généralement tu prends rarement de bonnes décisions. Tu réagis, au dernier moment tu te dis c'est la solution, c'est peut-être celle-ci, celle-là...Et en même temps, il n'y a personne qui décide réellement. Jean-Michel Aulas sera toujours au-dessus, c'est un grand président".

"Il n'y a personne pour dire à Aulas quand il se trompe"

"Maintenant, comme tout président, il a le droit de se tromper. Une erreur en entraine une autre généralement, le président c'est un humain, il peut se tromper comme n'importe qui. Avouer s'être trompé pour le président c'est compliqué, à une époque, il y avait des gens autour de lui qui pouvaient lui dire. Bernard Lacombe entre autre, mais pas que lui. Ils pouvaient lui dire Jean-Michel là tu te trompes. Ponsot ne peut pas lui dire ça ? Non", a conclu Sidney Govou.