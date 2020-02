OL - Rudi Garcia : "On a cherché un défenseur jusqu'au dernier moment"

L'entraîneur de l'OL a concédé avoir été proche d'enrôler un renfort défensif cet hiver, tout en déclarant s'être refusé à recruter pour recruter.

On prend les mêmes, et on recommence. Trois jours après avoir éliminé l'OGC Nice en huitièmes de finale de la (1-2), l'Olympique Lyonnais va faire son retour à l'Allianz Rivera, dimanche après-midi (15h00). À la veille de cette rencontre, Rudi Garcia, l'entraîneur lyonnais, était en conférence de presse ce samedi. Le technicien passé par l'OM, le LOSC ou encore l' durant sa carrière a livré quelques explications sur la fin du mercato hivernal.

"Anthony Lopes a repris hier"

"On a cherché un défenseur jusqu'au dernier moment. Après ça ne servait à rien de prendre un défenseur qui soit moins bon que les solutions qu'on peut avoir avec Tete ou Marçal qui peuvent dépanner ou les jeunes Diomandé et Kalulu", a ainsi expliqué Rudi Garcia, avant d'évoquer le match contre Nice.

"On a envie d'enchaîner et de continuer à gagner. Il y a eu des changements entre et Nice, il y en aura d'autres demain. Cette fraîcheur physique doit être un atout", a estimé le technicien des Gones, qui pourrait compter sur le retour de son gardien Anthony Lopes face aux Aiglons. "Anthony Lopes a repris hier. Il va s'entraîner aujourd'hui. On va être à l'écoute de ses sensations. Max Cornet et Joachim Andersen ne se sont pas entraînés hier. Rafael a pris une béquille mais ça devrait aller".