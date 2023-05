OL - Reims : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

OL - Reims : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Lyon peut-il encore aller chercher une qualification européenne sur le fil ? L'espoir est mince, mais pourrait subsister jusqu'à la dernière journée si les Gones viennent à bout de Reims.

Lyon pour ne pas lâcher prise

Après une saison clairement en-deça de leurs attentes, les hommes de Laurent Blanc ont encore une - très mince - chance de sauver les apparences en se qualifiant pour une compétition européenne la saison prochaine.

Il faudrait toutefois pour cela un petit miracle, eux qui comptent quatre points de retard sur Lille et trois sur Rennes. La confrontation directe entre les Bretons et Monaco, également à portée, peut leur donner un petit coup de pouce, mais il faudra dans tous les cas faire le travail contre Reims pour se donner une chance d'avoir quelque chose à jouer lors du dernier match de la saison, à Nice. Alors peut-être...

Reims pour bien terminer

Pour Reims, cet avant-dernière journée ne revêt pas d'enjeu particulier puisque les hommes de Will Still ne jouent plus rien sur cette fin de saison, si ce n'est de se faire plaisir et de continuer à donner le sourire à leurs supporters. Une mission qu'ils pourront poursuivre lors de la réception de Montpellier la semaine suivante, pour le dernier match à Auguste Delaune, en conclusion de ce qui fut une belle saison en Champagne.

Horaire et lieu du match OL - Reims

Ville : Lyon

Lyon Stade : Groupama Stadium

Groupama Stadium Heure : 21h00 heure française

Sur quelle chaîne TV voir OL - Reims ?

OL-Reims

Ligue 1

Samedi 27 mai

21h00 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme de Prime Vidéo.

Série actuelle de l'OL et de Reims

Lyon : DVVDV

Reims : DDVDN

Les équipes probables

XI de départ de l'OL : Lopes - Gusto, Diomandé, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Thiago Mendes, Tolisso - Cherki - Barcola, Lacazette.



XI de départ de Reims : Diouf - Koudou, Foket, Agbadou, Busi - Cajuste, Lopy - Ito, Munetsi, Flips - Balogun.