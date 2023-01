OL : Rayan Cherki dévoile les secrets de son déclic

Titulaire lors des deux derniers matches, Rayan Cherki confirme enfin tout son potentiel sous les ordres de Laurent Blanc.

2023 sera-t-elle l'année de Rayan Cherki ? En tout cas, le grand espoir de l'Olympique Lyonnais a toutes les cartes en main pour que ce soit le cas. Le phénomène rhodanien qui n'a pas encore explosé au plus haut niveau a enfin du temps de jeu régulier depuis l'arrivée de Laurent Blanc et il semble enfin prendre son envol. Titularisé lors des deux derniers matches de Ligue 1, Rayan Cherki a marqué face à Brest et réalise des prestations intéressantes au poste de meneur de jeu.

"J'attendais de ressentir la confiance d'un entraîneur depuis longtemps"

En conférence de presse ce vendredi, Rayan Cherki a expliqué ce qui a changé depuis l'arrivée de Laurent Blanc et notamment avec un positionnement dans lequel il s'épanouit bien plus : "Ce poste me plaît beaucoup. Le coach sait que je peux évoluer à toutes les positions en attaque. Je discute beaucoup avec lui. Il a une expérience énorme en tant que joueur et entraîneur. Je prends tout ce qu’il a à me donner sans hésiter

"On va dire que ça change tout de passer de 5 minutes de jeu à être titulaire. Ressentir sa confiance, c’est important. J’attendais ça depuis longtemps. Cela me permet de me sentir bien (…) Le coach a su me comprendre. Cela me permet d’enchainer les matches et d’être plus performant. Je prends chaque match comme le dernier. Je n’arrêterai jamais de tenter, de provoquer", a ajouté l'ailier de l'OL.

"Je travaille dans la bonne direction"

Rayan Cherki est un tout autre joueur depuis l'arrivée de Laurent Blanc et il a expliqué cette métamorphose : "Je pense que c’est un changement de ma part qui a été effectué. Le coach a aussi su me cerner et me comprendre. J’ai compris des choses depuis le début de la saison et ça me sert pour enchaîner les matches et être titulaire".

"J’attendais d’enchainer les matchs depuis mon arrivée dans le groupe professionnel. Je pense travailler dans la bonne direction pour pouvoir aider l’équipe et engranger les minutes de jeu. Plus tu joues, plus tes partenaires te comprennent sur le terrain. Mon jeu va s’épurer avec le temps, sera plus simple car il y aura plus de compréhension avec mes coéquipiers. Ils me font plus confiance. Je peux jouer en déviation en une touche", a ajouté le grand espoir lyonnais.

"J’arrive à gérer ma patience car je commence à enchainer les matchs. Je regarde mes rencontres ensuite pour voir ce que je peux améliorer. C’est très important pour un joueur de débuter un match. Je suis né dans le foot, et je mourrai dans le foot. Il y a beaucoup de choses à prendre dans tous les championnats. J’essaye d’être le plus performant possible en regardant beaucoup de matchs. J’analyse comment les joueurs à mon poste jouent", a conclu Rayan Cherki. Désormais place à la confirmation pour la pépite de l'OL qui va devoir montrer son talent avec régularité d'ici la fin de saison.