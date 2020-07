OL-PSG : Lopes optimiste avant la finale

Anthony Lopes s'est dit optimiste pour la finale de la Coupe de la Ligue prévue face au PSG.

Face au Celtic, s’est rassuré à l’approche de la finale de contre le PSG le 31 juillet.

Real Madrid, l'adjoint de Zidane dévoile ses secrets

L'article continue ci-dessous

Le gardien des Gones Anthony Lopes s'est dit s’est satisfait du jeu déployé face aux Ecossais au point d'être optimiste pour le choc contre Paris.

Plus d'équipes

"Je pense que l’on est dans les temps, on pourra vraiment se faire une idée à l’issue des deux rencontres qui arrivent, mais le groupe travaille très bien, a indiqué l’international portugais lors de son passage face à la presse. Il y a beaucoup de monde, il y a un groupe de qualité. Il faut que l’on tire tous dans le même sens pour avancer et atteindre nos objectifs", a-t-il analysé en zone mixte au terme du match.

"Je le sens plutôt bien, on a encore quinze jours pour pouvoir travailler, deux matchs à disputer. J’espère que cela se passera du mieux possible. On cherche des victoires et à travers ces victoires-là de bonnes performances pour engranger un maximum de confiance et être prêts dans quinze jours", a ajouté Anthony Lopes.