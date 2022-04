OL : Peter Bosz conforté dans ses fonctions

Vexé suite à sa large défaite en Ligue Europa face à West Ham (0-3) plus tôt cette semaine, l'Olympique Lyonnais, boudé par une grande partie de ses supporters ce dimanche, s'est largement imposé face aux Girondins de Bordeaux (5-1). Les hommes de Peter Bosz n'ont fait qu'une bouchée d'une bien triste équipe bordelaise, plus que jamais à la dérive...

Bosz passera l'été, assure Aulas

Suite à ce succès probant, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, a scellé l'avenir de son entraîneur allemand, qui restera en poste la saison prochaine. "Peter Bosz sera l'entraîneur de l'OL la saison prochaine", aurait assuré le dirigeant, dans des propos rapportés par le journaliste de Prime Video, Saber Desfarges. Conforté dans ses fonctions, l'ancien du Bayer Leverkusen s'est quant à lui montré satisfait du match livré par son équipe.

"Le plus important aujourd'hui était de gagner. 6-1, c'est un très bon résultat, largement mérité. Cela nous fait du bien après jeudi et cette grosse déception. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, même après la victoire, les joueurs étaient très calmes dans le vestiaire. La seule réaction à avoir, c'était celle qu'on a montrée. On était mentalement dans le match dès le début", s'est ainsi félicité Peter Bosz, surpris par la très faible opposition proposée.

"Je ne regarde pas le classement"

"Je suis heureux de ce résultat, mais il faut enchaîner. Tout le monde comprend très bien qu'avec seulement une victoire, on ne pas va pas réussir. Est-ce que j'ai été surpris du manque de répondant de Bordeaux ? Oui. Mais il y a toujours deux côtés, est-ce que nous avons été très bons, ou eux très mauvais ? C'est peut-être au milieu des deux. Maintenant, avec l'expérience de cette saison, je ne regarde pas le classement. J'attends juste le prochain match, mercredi, à Brest, mais regarder notre classement ne nous aidera pas", a ensuite analysé l'Allemand. L'OL peut encore rêver d'une qualification européenne.