OL, Pénurie de milieux, la piste Grenier à l’étude

Libre depuis son départ de Rennes, Clément Grenier est dans le viseur de l’OL, son club formateur et qui est à la recherche d’un milieu.

Thiago Mendes, Jean Lucas, Maxence Caqueret, Houssem Aouar, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta, Jeff Reine-Adelaïde… A l’OL, ce n’est pas le poste de milieu de terrain qui manquait de solutions. Il y en avait même trop à écouter Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux.

"L'Olympique lyonnais peut investir sur les joueurs identifiés par Juninho et Peter (Bosz) sans vendre. Aujourd’hui, l'OL a 6 milieux donc 2 de trop", avait répondu le président lyonnais à un journaliste de RMC Sport.

Malgré l’envie commune de Peter Bosz, fraichement arrivé sur le banc lyonnais, et de Juninho de le voir continuer sous la tunique de l’OL, Jean Lucas s’en est allé et a rejoint l’AS Monaco il y a quelques jours contre une dizaine de millions d’euros. Il ne devrait pas être le seul Brésilien à faire ses valises puisque Thiago Mendes n’est plus désiré entre Rhône et Saône.

L’ancien du LOSC est laissé sur le côté depuis le début de la préparation par Bosz et suscite l’intérêt de Flamengo. Problème, les deux clubs n’arrivent pas à s’entendre sur les conditions d’un départ, le club brésilien souhaitant un prêt avec option non-obligatoire quand l’OL aimerait avant tout un transfert sec.

Un dénouement heureux pour les trois parties devrait pourtant bien arriver d’ici la fin du marché des transferts. De quoi combler les désirs de Peter Bosz ? A en croire L’Equipe, après une abondance de biens, l’Olympique Lyonnais est en train de se dire que la fuite des talents pourrait lui porter préjudice.

L'article continue ci-dessous

En effet, avec les départs de Jean Lucas et Thiago Mendes, seul Bruno Guimaraes est considéré comme une vraie sentinelle dans le 4-3-3 voulu par le technicien néerlandais. Avec le Brésilien aux Jeux Olympiques de Tokyo, Caqueret a été testé à ce poste durant la préparation mais l’international Espoir est avant tout un box-to-box.

Face à cette situation presque ubuesque vu la situation lyonnaise il y a encore quelques jours, le quotidien sportif nous apprend que l’OL a pris contact avec un ancien de la maison : Clément Grenier.

A 30 ans, le milieu de terrain est libre comme l’air après la fin de son contrat à Rennes et ne dirait pas non à un retour dans la capitale des Gaules. Mais, à l’heure actuelle, il aurait été demandé à l’international français de patienter…