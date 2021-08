OL ou Ajax ? André Onana a pris sa décision

Malgré un accord avec l’Ajax et le joueur, l’OL a vu Onana faire volte-face et décider de ne pas rejoindre le club français.

L’arrivée de Peter Bosz devait être celle de la révolution à l’Olympique Lyonnais. Après deux saisons sous les ordres de Rudi Garcia, Juninho et Jean-Michel Aulas ont choisi l’entraîneur néerlandais pour instaurer une philosophie de jeu offensive au Groupama Stadium.

Après un mois à la tête de l’OL, Bosz a déjà imprimé sa patte sur le jeu lyonnais avec beaucoup de buts inscrits en préparation mais aussi beaucoup encaissés. Le poste de gardien de but était d’ailleurs l’une des priorités de Bosz et il l’avait fait savoir à ses dirigeants.

Voulant mettre son nouvel entraineur dans les meilleures dispositions et malgré le statut d’Anthony Lopes, Juninho s’était exécuté et pensait avoir trouver la perle rare. Mis sur la piste d’André Onana par Bosz, le directeur sportif lyonnais a sorti les rames pour parvenir à un accord avec l’Ajax Amsterdam, après avoir rapidement trouvé un terrain d’entente avec le gardien camerounais.

Vendredi, l’OL et le club néerlandais étaient enfin tombés d’accord sur la base d’un transfert de six millions d’euros pour un joueur en fin de contrat dans un an. Tous les voyants étaient donc au vert. Oui mais voilà, rien ne semble vouloir se passer comme prévu dans ce mercato lyonnais.

Face à la longueur des discussions et à l’intérêt de certains clubs européens mais aussi à de nouvelles exigences non-acceptées par l’OL, Onana aurait fait volte-face d’après le quotidien sportif. Le Camerounais aurait fait part de sa décision aux dirigeants lyonnais, ce mercredi.

Toujours selon l’Equipe et la presse hollandaise, le dossier Onana aurait été de plus en plus complexe au fil des jours avec notamment l’apparition de nombreux intermédiaires faisant miroiter monts et merveilles à l’ancien portier du Barça, avec notamment une belle prime à la signature s’il venait à attendre encore six mois et un statut de joueur libre…

C’est en tout cas un revers de taille pour l’Olympique Lyonnais et Peter Bosz. L’arrivée d’Onana aurait pu asseoir encore un peu plus le pouvoir de l’entraîneur néerlandais. Finalement, cet échec a pour conséquence le maintien de Lopes dans le but lyonnais, l’OL se concentrant désormais sur les deux autres désirs de son entraîneur : un latéral gauche et un milieu de terrain.