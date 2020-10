OL-OM, Rudi Garcia convoque Lucas Paqueta pour l’Olympico

Arrivé jeudi à l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta a été retenu par Rudi Garcia pour le choc de dimanche soir contre l’Olympique de Marseille.

Souvent en concurrence en championnat mais aussi sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais et son homologue marseillais se défie aussi pour les soirs de premières. Tandis que l’OM et André Villas-Boas ont décidé d’intégrer Luis Henrique dans le groupe marseillais pour l’Olympico, Rudi Garcia lui a répondu en sélectionnant Lucas Paqueta.

Malgré seulement deux entraînements depuis son arrivée entre Rhône et Saône, jeudi, le milieu de terrain brésilien sera bien là pour ce choc. Absents contre Lorient, Karl Toko Ekambi et Maxence Caqueret font leur retour tandis que Memphis Depay et Houssem Aouar sont bien de la partie, malgré les rumeurs de départ qui les entourent.