Barcelone - Lyon - Nabil Fekir, avant d'affronter le Barça : "On vient ici pour créer l’exploit"

Présent en conférence de presse à la veille du 8e de finale retour de Ligue des champions face au Barça, Nabil Fekir est apparu ambitieux et déterminé

Les récents exploits de l’ ou de lors des matches retours vous donnent-ils des idées ?

C’est vrai que ça nous donne des idées, on a vu qu’il y a eu quelques surprises. Maintenant même sans ça, on vient ici pour créer l’exploit même si on sait que ça va être très compliqué à faire. Il faudra être concentré du début à la fin pour ne pas faire d’erreurs parce qu’on sait que les matches de se jouent souvent sur des détails.

Le Barça reste-t-il le favori après le résultat du match aller ?

C’est vrai que le Barça est favori. Mais on a vu qu’il y a des équipes qu’on attendait pas forcément qui se sont qualifiées. Tous les joueurs sont prêts à donner le maximum et à faire un bon match.

Après une première partie de saison compliquée Moussa Dembélé semble mieux, comment jugez-vous son évolution à l’OL ?

#FCBOL "Il ne faut pas jouer avec la peur. On peut faire cet exploit. @MDembele_10 est en confiance. Il aide l'équipe. Il faut toujours un petit temps d'adaptation. J'espère qu'il continuera demain sur sa lancée." — Olympique Lyonnais (@OL) 12 mars 2019

Craignez-vous particulièrement Lionel Messi ?

En ce moment il est bien, en pleine confiance. Il marque, il aide l’équipe. Il faut toujours un temps d’adaptation dans une nouvelle équipe. Ça a été un peu compliqué pour lui mais aujourd’hui il nous fait énormément de bien et j’espère que demain il va continuer sur cette lancée là.

On connait tous les qualités de Lionel Messi mais on sera tous en bloc équipe demain, on va mettre de la densité, de l’agressivité. Et on espère qu’on pourra le tenir du mieux possible.

Le match de demain sera-t-il spécial pour vous qui êtes le capitaine de l’équipe ? Est-ce que cela vous rajoute de la pression ?

Non parce que ça reste du foot. C’est du plaisir pour moi. Ce sera un match spécial mais j’ai hâte de le jouer et de donner le maximum sur le terrain.

Est-ce le match le plus important de votre carrière en club ?

C’est l’un des matches les plus importants de ma carrière, c’est sûr. C’est un huitième de finale de Ligue de champions donc c’est important pour tout le monde, au club, pour les joueurs, pour les supporters. C’est un des matches les plus importants même si j’ai eu la chance de participer à la . C’est un rêve de gosse de pouvoir jouer un match de Ligue des champions ici. Mais ce n’est pas le plus important. On vient ici pour essayer de se qualifier. Ce sera spécial pour moi mais il faudra en faire abstraction.



Julien Quelen, à Barcelone.