Cible de critiques après avoir félicité un joueur d’Auxerre, Gift Orban sort de son mutisme et explique ses intentions.

L’Olympique Lyonnais a connu un coup d’arrêt en Ligue 1 après trois victoires d’affilée. Ce dimanche, le club rhodanien était l’hôte de l’AJ Auxerre dans son fief du Groupama Stadium dans le cadre de la neuvième journée du championnat de France. Mais l’OL a été accroché par ses visiteurs alors que les deux équipes ont fait un match nul (2-2).

Orban félicite Diomandé et s’excuse après

Non retenu par Pierre Sage pour ce match de la 9e journée, Gift Orban a suivi le choc entre l’OL et Auxerre depuis les tribunes, ce dimanche. Ancien défenseur de la formation rhodanien (parti cet été gratuitement), Sinaly Diomandé a été buteur face aux Gones. Mais le défenseur ivoirien ne s’était pas empêché de célébrer son but. Ce qui a d’abord attiré la colère des supporters de l’OL. Après le match, le défenseur central de 23 ans a posté les images de célébrations sur ses réseaux sociaux. Un des posts a été commenté par Gift Orban, qui a mis « Top ».

Un commentaire qui n’est pas le bienvenu chez les fans de l’OL, qui étaient déjà frustrés par la célébration de leur ancien joueur. Critiqué pour son comportement, l’attaquant nigérian, Gift Orban, a, dans un premier temps, supprimé son commentaire, avant de faire ses excuses au club rhodanien et ses supporters. « Excusez-moi les fans de l'OL c'est par erreur que j'ai fait ce commentaire. C'est juste pour encourager mon ami. Je n'ai même pas vu que c'est la photo de notre match. [...] On travaille dur pour gagner des matchs et des trophées. Pour l'OL, je suis désolé. Merci », a-t-il écrit sur sa story Instagram.

L'article continue ci-dessous

Reste à savoir si ce commentaire ne va pas avoir un impact sur celui qui n’a disputé que trois matchs de Ligue 1 et 11 minutes en Ligue Europa (contre le Besiktas) depuis le début de la saison.