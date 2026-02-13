OL, le rêve osé de Tyler Morton

Arrivé à l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato estival, Tyler Morton a rapidement trouvé sa place dans l’entrejeu rhodanien. À 23 ans, l’ancien joueur de Liverpool découvre la Ligue 1 avec ambition et constance. Si ses premières prestations sous les couleurs lyonnaises ont séduit les observateurs, Tyler Morton nourrit désormais un objectif plus élevé encore. Avant le déplacement face à Nice, le milieu de terrain s’est confié sur ses aspirations internationales, laissant entrevoir un rêve assumé mais maîtrisé.

Tyler Morton vise la sélection anglaise

Recruté pour 10 millions d’euros, Tyler Morton a quitté l’Angleterre pour vivre sa première expérience à l’étranger. Un pari audacieux qui, pour l’heure, semble payant. Avec 18 apparitions en Ligue 1, ponctuées de 2 buts et 2 passes décisives, Tyler Morton s’est imposé comme l’une des satisfactions du dernier recrutement lyonnais. L’ancien international Espoirs anglais, sacré champion d’Europe avec les U21 (13 sélections, 1 but), affiche une progression constante au fil des semaines. Selon les informations relayées par Foot Mercato, Tyler Morton ne cache pas son ambition d’atteindre un cap supérieur : intégrer un jour la sélection A des Three Lions.

À deux jours du choc de la 22e journée de Ligue 1 face à Nice (dimanche, 20h 45), Tyler Morton a détaillé son état d’esprit. « Ce n’est pas quelque chose qui m’obsède au quotidien, mais c’est un objectif de jouer pour mon pays. En Espoirs, on a remporté l’Euro, c’était incroyable. Donc jouer pour l’équipe première, ce serait incroyable. Mais ce n’est pas quelque chose à quoi je pense en permanence. Ce qui m’importe, c’est notre prochain match et l’impact que je vais avoir sur nos prochains matchs. Je suis pleinement concentré sur le prochain match et je ferai de mon mieux. Je pense au présent et je sais que si je suis concentré pour jouer à mon meilleur niveau, ça viendra. Alex Scott est un joueur dont j’étais proche et voir qu’il a été appelé, ça me donne beaucoup d’espoir pour la suite. Ce serait incroyable pour moi et pour ma famille si cela arrivait. Mais pour ça, je dois continuer à travailler et à m’améliorer », a-t-il confié.

À travers ce discours, Tyler Morton affiche une ligne directrice claire : performer avec l’OL pour ouvrir les portes de la sélection anglaise. Dans un contexte où Lyon cherche à retrouver de la régularité en championnat, Tyler Morton entend d’abord peser sur les résultats collectifs. Le rêve est ambitieux, mais la méthode reste lucide.