OL : Laurent Blanc attend plus de régularité de la part de ses joueurs

Alors que l'OL manque de régularité dans ses résultats, Laurent Blanc a insisté sur ce point en conférence de presse ce mercredi.

Arrivé en octobre pour relancer l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc peine encore à faire l'unanimité cinq mois plus tard. Si le club rhodanien perd moins - une défaite sur les onze derniers matches - il manque toutefois de régularité dans le jeu et a enchaîné les victoires. S'ils sont qualifiés en demi-finale de Coupe de France, les Gones pointent toujours à la 10è place en Ligue 1, à 7 points des places européennes. Et alors que les joueurs lyonnais s'apprêtent à vivre une période agitée avec un déplacement sur la pelouse du PSG en championnat puis à Nantes en Coupe de France.

"Il nous manque quelque chose"

Avant cela, ils accueilleront une première fois les Canaris en championnat ce vendredi pour le compte de la 28è journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce mercredi, Laurent Blanc a insisté sur la nécessité d'être plus réguliers en championnat. "Il nous manque quelque chose, on n'est pas loin. Je vais insister dans le jeu que je préconise et que je veux. Je pense que les joueurs sont capables de le faire, mais il faut être plus régulier, il faut aussi provoquer la chance. On aurait pu faire les mêmes matches mais avoir cinq points de plus, à nous de faire une série", a indiqué l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.

Souvent en manque d'efficacité sur le plan offensif, les Lyonnais s'en remettent à Alexandre Lacazette, auteur de 16 buts cette saison, soit 38% de ceux inscrits par le club, pour marquer. Absent pendant quatre matches, l'international français a signé son retour par un doublé salvateur face à Lille (3-3) en seulement 19 minutes. Et Laurent Blanc le sait, les résultats de son équipe dépendront beaucoup de son capitaine. "Quand il est là, tout va bien. Quand il n'est pas là c'est plus difficile. On ne le voit pas forcément quand il est là mais on le ressent quand il n'est pas là. (...) Les gens qui connaissent le football savent que c'est un très bon joueur et un très bon buteur. La reconnaissance médiatique c'est autre chose