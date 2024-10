OL, la réponse cinglante de Georges Mikautadze à ses détracteurs

Georges Mikautadze a envoyé un message à ses détracteurs après le nul de l’OL contre Auxerre, dimanche.

L’Olympique Lyonnais était aux prises avec l’AJ Auxerre, dimanche, pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Face à leurs supporters, les Gones ont été tenus en échec par des Auxerrois qui n’ont pas hésité à faire le jeu (2-2). Mais un homme est particulièrement sorti du lot côté lyonnais : Georges Mikautadze, auteur de ses premier et deuxième buts avec l’OL, cette saison. Libéré, l’international géorgien en a profité pour répondre aux critiques sur sa personne.

Georges Mikautadze s’en fout des critiques

Georges Mikautadze est passé par toutes les émotions, ce dimanche. Titulaire en lieu et place d’Alexandre Lacazette, l’international géorgien avait une énorme carte à jouer contre Auxerre. Et après 10 matchs et 407 minutes, l’ancien attaquant de Metz a enfin ouvert son compteur de buts avec l’Olympique Lyonnais en transformant avec brio un penalty à la 43e. Libéré, Georges Mikautadze redonnait l’avantage aux Gones en seconde mi-temps après l’égalisation de l’AJA (63e). Mais le doublé de l’ex-joueur de l’Ajax Amsterdam n’a pas suffi pour offrir la victoire à l’OL. Critiqué depuis le début de la saison et son retour dans club formateur pour son manque d’adresse devant le but, Georges Mikautadze a trouvé l’occasion idéale pour donner son droit de réponse.

« Soirée parfaite ? On va dire ça comme ça, même si le résultat gâche un peu (la soirée). Mais je suis content du match que j’ai fait individuellement, il faut continuer comme ça. De la pression ? Pas de pression, pour de vrai, je ne me mets pas la pression, je suis tranquille. J’ai entendu beaucoup de monde parler sur moi, et sur des trucs qui se passent en dehors du foot mais qui ne sont pas vrais… Mais je n’y porte pas trop attention. J’ai un mental d’acier, il faut continuer de travailler pour fermer certaines bouches », a lâché le Géorgien au micro de DAZN en fin de match.