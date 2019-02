OL - La LDC, le Barça, les Bleus... Les confidences de Léo Dubois

Devenu incontournable dans le couloir droit de l'Olympique Lyonnais, Léo Dubois s'est confié en longueur ce dimanche, dans le cadre de Téléfoot.

Arrivé à l'Olympique Lyonnais cet été, lui qui s'était engagé durant l'hiver 2018 mais avait terminé la saison du côté du FC Nantes, Léo Dubois a pris son temps pour prendre ses marques dans le Rhône, où il s'est largement imposé comme un titulaire indiscutable au poste de latéral droit.

Âgé de 24 ans, l'ancien capitaine des Canaris est en effet monté en puissance au fil des semaines, au point de faire figure de cadre dans le vestiaire de Bruno Génésio, tout en alliant parfaitement efficacité défensive et contribution offensive dans son couloir, qui lui revient désormais de droit. Encore auteur d'un bon match face au FC Barcelone de Lionel Messi (0-0) la semaine passée en Ligue des Champions, le principal intéressé savoure le fait d'avoir enfin l'opportunité de disputer de telles affiches, comme il l'a confié ce dimanche matin dans un entretien accordé à l'émission Téléfoot.

"Continuer mes bonnes prestations pour mettre toutes mes chances de mon côté"

"L'année dernière en signant ici, je voulais jouer des matches comme ça. Là, j'arrive à ce niveau là, c'est plaisant et j'ai donc envie d'en vivre encore beaucoup dans ma carrière. Contre des joueurs comme ça, si on commence à s'écraser, ils prennent l'ascendant psychologique. Et ça c'est quelque chose qui ne me caractérise pas du tout. Je suis quelqu'un de psychologiquement fort et sur le terrain, j'essaye de le montrer", a ainsi déclaré le défenseur.

"Je suis confiant pour le match retour. Je sais qu'on va faire une bonne prestation même si ça va être très compliqué. Le retour de Nabil bien sur va nous faire beaucoup de bien, ca va être une grosse plus value. Il nous a manqué à l'aller, on connaît ses qualités offensives. À nous de tout faire pour marquer un but et après, tout est possible", a ensuite ajouté le joueur formé FC Nantes, entre confiance et ambition.

Forcément, alors qu'il dispute la C1 et qu'il enchaîne les bonnes prestations, pendant que l'Equipe de France n'est pas particulièrement fournie à un poste où les Champions du Monde Benjamin Pavard et Djibril Sidibé ne sont pas toujours gages de sûreté, revêtir le maillot bleu est un objectif.

"Ouais, j'y pense. Mais j'y ai tout le temps pensé, ça a toujours été dans un coin de ma tête. Je donne tout pour pouvoir y aller parce que c'était un objectif. Après, ce n'est pas moi qui fait les choix, c'est le sélectionneur qui donnera sa liste. Je pense pouvoir y postuler. Il reste plusieurs matches avant la liste, à moi de continuer mes bonnes prestations pour mettre toutes mes chances de mon côté", a conclu Léo Dubois, pour qui la régularité devra rester le maître mot.