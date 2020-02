OL-Juve - Anthony Lopes : "Tous les yeux se tourneront vers Ronaldo"

Le portier de l'Olympique Lyonnais va retrouver son partenaire et capitaine en sélection en la personne de Cristiano Ronaldo, mercredi soir, en C1.

Alors que le torchon brûle au sein du club, l'Olympique Lyonnais s'apprête à vivre la semaine la plus charnière depuis le début de cet exercice 2019-2020. Et pour cause, mercredi soir, les Gones affrontent la en 8es de finale aller de C1, avant de recevoir l'AS Saint-Etienne, dimanche soir. Un programme chargé.

Alors que ces deux rendez-vous cruciaux se profilent, Anthony Lopes, le gardien de l'OL a accordé un entretien à l'AFP. L'occasion pour lui de se confier au sujet de son partenaire et capitaine en sélection, Cristiano Ronaldo, qui fait forcément figure de danger numéro un pour l'équipe entraînée par Rudi Garcia.

"Tous les yeux se tourneront vers Ronaldo"

"J'ai eu la chance de le côtoyer. C'est un capitaine et une personnalité assez extraordinaires, un grand homme. J'ai pu le connaître dans les grandes compétitions, l'Euro ou le Mondial, où des liens se créent obligatoirement et faire ce qu'il fait au quotidien est assez incroyable. La victoire à l'Euro 2016 a été le fruit d'une grande osmose et d'une belle entente. Il est très professionnel. Les joueurs d'aujourd'hui s'inspirent beaucoup de lui", a expliqué le joueur formé à .

Plus d'équipes

Si CR7 sera à surveiller de très près, Anthony Lopes n'oublie pas que la Juventus Turin est une équipe redoutable, collectivement dangereuse. "Quand on joue le Barça ou la Juve, le danger vient de partout. Tous les yeux se tourneront vers Ronaldo, notamment des tribunes. Mais ce sera un collectif face à un autre. Surveiller un seul joueur serait un mauvais choix de notre part car avec les joueurs extraordinaires qui sont autour de Cristiano, le danger peut vraiment venir de partout (...) Ils peuvent faire gagner un match tout seul ou collectivement. Il faudra être prêt, à 200% au coup d'envoi", a ajouté le portier, qui devrait logiquement être mis à contribution mercredi soir.