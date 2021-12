OL : Juninho vers un départ en janvier ?

Le passage de Juninho comme directeur sportif de l'Olympique Lyonnais touche peut-être à sa fin. En effet, à en croire les informations de L'Equipe, le Brésilien pourrait quitter ses fonctions dès la trêve hivernale.

Le mois dernier, celui qui est arrivé dans son nouveau rôle à l'été 2019 annonçait à la surprise générale sur RMC qu'il se voyait quitter son poste à l'issue de la saison : "J'espère bien finir la saison, et à la fin, normalement, c'est fini.

"Il y a une fatigue mentale énorme. Je ne veux pas dépasser la limite. Ce n'est pas une menace. On est des adultes. J'aime le club, j'ai beaucoup de respect pour le président, l'institution.

"J'ai de la gratitude, mais j'ai aussi beaucoup donné au club. Il ne faut pas l'oublier non plus, confiait-il. J'ai envie de me reposer un peu. (...) Dans ma tête, c'était pour trois saisons."

L'article continue ci-dessous

Une décision de partir qui pourrait arriver plus tôt qu'imaginé, afin d'anticiper déjà la construction du prochain effectif l'été prochain, mission qui ne peut de fait incomber à Juninho.

Fatigué, le Brésilien paie également en partie la mauvaise passe actuelle du club, en grande difficulté sur le plan sportif et seulement douzième de Ligue 1 à presque mi-parcours. Une équipe qui reste sur un revers contre Reims (1-2) et un nul contre Bordeaux (2-2).

S'il restera aux yeux de beaucoup comme le plus grand joueur de l'histoire du club, "Juni" n'aura semble-t-il pas eu la même réussite dans son nouveau rôle chez les Gones, et devrait donc passer la main.