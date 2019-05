OL - Juninho : "On est complémentaire avec Sylvinho"

Le nouveau directeur sportif et le nouvel entraîneur de l'OL ont été présentés à la presse ce mardi en compagnie de Jean-Michel Aulas.

Après l'officialisation de son retour à , Juninho a été présenté à la presse ce mardi au Groupama Stadium en compagnie de Sylvinho, le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais. Nommé directeur sportif par Jean-Michel Aulas, également présent face aux journalistes, l'ancien international brésilien est revenu sur son parcours et son histoire avec l'OL.

"J’ai arrêté ma carrière fin 2013 j’ai eu pas mal de doutes sur le chemin à choisir, j’ai joué pendant 20 ans, j’ai eu le diplôme avec l’UEFA mais j'ai été aussi consultant pendant 4 ans. Je pensais que je n’allais jamais revenir au terrain mais le président est venu me voir personnellement en me disant qu’il fallait changer pas mal de choses. Nous étions d’accord qu’il fallait travailler dans la continuité. Tout de suite j’ai pensé à Sylvinho."

"Sylvinho est plus sérieux que moi"

Juninho a exprimé son admiration envers Sylvinho et son envie de travailler avec lui. "Comme joueur il était formidable. Comme adjoint de Tite il faisait du bon travail mais je crois aussi en sa qualité humaine, j’ai suivi son parcours après sa carrière, on est complémentaire, il est plus sérieux que moi (rires). Je pense que Bruno nous laisse une qualité technique très importante."

"Je serai toujours avec Sylvinho il compte sur la discipline, gagner des matches, ce n’est pas difficile quand on a une bonne équipe mais il y a des choses à changer au niveau de la mentalité, de la motivation. On est respecté aujourd’hui en Europe car on était fort en , à trop rêver d’Europe, une partie de notre effectif a peutêtre manqué de concentration pour la ."

Le nouveau dirigeant lyonnais s'est enfin montré content de revenir à la maison et d'avoir le soutien des supporters. "Après mon départ, j’ai toujours suivi l’OL. Il y a pas mal de gens qui aimeraient être à ma place,. Même si les résultats comptent, les supporters auront de la patience avec moi, ça fait chaud au cœur."