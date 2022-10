OL : Jérôme Rothen donne un conseil à John Textor pour redresser le club et fracasse Jean-Michel Aulas

L'ancien international français a donné sa vision de ce que doit faire John Textor pour remettre l'OL sur le droit chemin.

L'Olympique Lyonnais est un club à la dérive. Locomotive du football français au début des années 2000 avec sept titres de champion de France consécutifs et des soirées européennes mémorables, l'OL est plus que rentré dans le rang depuis quelques années. Absent de la Ligue des champions l'an dernier, l'OL est cette année absent de toute compétition européenne.

"L'OL n'avance plus, il recule"

Plus les années passent et plus l'Olympique Lyonnais régresse au classement et s'éloigne du podium où il était habitué à être. Avec le rachat de John Textor, qui devrait intervenir dans les prochaines semaines, l'optimisme est de rigueur du côté de l'OL, mais la charge de travail est colossale pour remettre Lyon au sommet du football français. Pour Jérôme Rothen, John Textor va devoir prendre des décisions difficiles et faire le tri en interne.

"Textor doit-il faire la révolution ou s'appuyer sur les gens en place ? Je vais être dur, mais tu le sais, John Textor, j'espère qu'il va venir avec une charrette et qu'il va mettre dedans tous les mecs qui sont là depuis des années et qui font que ce club est rentré dans l'anonymat. Alors il y a certaines personnes qui l'ont fait gagné au début des années 2000, comme Jean-Michel Aulas, mais je suis désolé, aujourd'hui ce club là n'avance plus", a expliqué l'ancien du PSG sur RMC.

"C'est la bérézina au niveau sportif à Lyon"

"Il recule. C'est la Bérézina au niveau sportif, on ne sait pas où ça va. Le projet on ne sait pas où il va. Il y a un temps ou c'était le projet du nouveau stade, ensuite le projet du développement du groupe OL, ensuite autre chose, mais ils ont oublié l'essentiel : ton équipe de football masculine doit être tout là-haut, elle doit être le point de repaire", a ajouté Jérôme Rothen.

L'ancien international français considère que Lyon est loin de ses standards et doit procéder à une révolution : "Et aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. C'est la Bérézina au niveau sportif, ils ne savent pas, ils n'arrêtent pas de se tromper. Franchement, je ne veux pas juger toutes les personnes qui sont autour du sportif à Lyon, mais il y a beaucoup d'incompétence. Pour un club comme l'Olympique Lyonnais encore une fois. On ne parle pas de Troyes, de Lorient, de ces clubs là".

"Il y a des gens cramés qui doivent partir"

"On parle de Lyon, le deuxième plus gros budget de France, et qui se doit de rivaliser avec les meilleures équipes. Mais ce n'est pas le cas. J'espère que Textor va vite prendre conscience qu'il y a des gens cramés et qu'il faut changer. C'est dur à accepter parce que certains ont beaucoup donné au football, mais il faut reconnaître que dans l'encadrement, dans le sportif, c'est très très moyen. A l'image des joueurs où le collectif est moyen", a conclu Jérôme Rothen. Nul doute que Jean-Michel Aulas appréciera