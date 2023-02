OL : Jérôme Rothen allume Jean-Michel Aulas !

De plus en plus critiqué par ses propres supporters, Jean-Michel Aulas a reçu la foudre de Jérôme Rothen.

Vainqueur de Troyes le week-end dernier, l'Olympique Lyonnais est encore en pleine restructuration après le rachat du club par John Textor. Un nouveau directeur sportif devrait être nommé dans les prochaines semaines et deux noms sont sortis dans la presse, celui de Bruno Cheyrou déjà présent au club, mais aussi ceux d'anciens comme Sonny Anderson et Edmilson.

"Je ne crois plus Aulas"

Jean-Michel Aulas, toujours président du club rhodanien, va donc devoir prendre une décision et éviter de se tromper, comme il l'a fait de son propre aveu avec Juninho. Pour Jérôme Rothen, c'est John Textor lui même qui devrait prendre cette décision. Dans son émission sur RMC, l'ancien du Paris Saint-Germain a ouvertement fracassé Jean-Michel Aulas et ses récentes décisions.

"Je ne reproche pas à Aulas le fait de faire revenir les anciens. C'est l'essence même d'un club de football. Il y a des joueurs qui ont marqué l'histoire des clubs, c'est le cas de Sonny Anderson et d'Edmilson entre autre parce qu'ils ont gagné des titres à Lyon. On connaît un peu plus Sonny parce qu'il est resté dans les médias. Donc je peux comprendre le fait et c'est toujours une bonne idée pour les clubs de s'entourer d'anciens avec des compétences", a analysé Jérôme Rothen.

"Depuis cinq ans, les décisions sont catastrophiques"

"Ce n'est pas tout de rappeler un joueur parce qu'il a passé dix ans au club, donc on va le ramener. Il y a des rôles. C'est au président de sentir les choses, parce que l'ancien joueur a passé des diplômes, peut apporter un plus sportivement, peut gérer les supporters. Mais moi je l'attaque, parce que je ne crois plus Jean-Michel Aulas. Je ne le crois plus", a ajouté l'ancien du PSG.

Pour Jérôme Rothen, chaque décision d'Aulas est pire que la précédente : "Je ne veux plus que Jean-Michel Aulas prenne des décisions à Lyon, c'est tout c'est comme ça. Moi il m'a trompé, il m'a trop trompé. Aujourd'hui, je suis désolé Mr Aulas, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous avez mis en place au début à Lyon, mais ça fait dix ans que vous vous perdez. Et surtout ça fait cinq ans que les décisions sont catastrophiques".

"S'il prend un ancien joueur, on sait comment ça va finir. C'est lui qui décide, c'est lui qui a les clés du camion, c'est lui qui décide de tout. Tout ce qu'il tente est voué à l'échec, c'est terrible mais c'est comme ça. M. Textor, arrêtez de confier ces missions à Aulas. Il est complètement perdu. Qu'il soit important comme relai du club, pour développer des choses avec des anciens, il n'y a pas de problème. Mais d'autres joueurs plus importants que ceux cités ont été traité comme de la merde", a conclu l'ancien international français.