OL - Jérôme Boateng, c'est imminent !

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Bayern, l'expérimenté défenseur central allemand va bien rejoindre l'OL, de manière imminente.

Comme chaque année, le dernier jour du mercato estival réserve bien des surprises. Discret ces dernières semaines, l'Olympique Lyonnais ne déroge pas à la règle. À la recherche active d'un défenseur central de métier pour compenser la mise à l'écart de Marcelo, le club français s'apprête en effet à frapper un grand coup ce mardi.



Comme annoncé plus tôt dans la journée, l'Olympique Lyonnais fonce sur Jérôme Boateng, libre de tout contrat depuis son départ du Bayern Munich. Mieux, l'arrivée du Champion du monde 2014 avec l'Allemagne ne serait plus qu'une question d'heures à en croire plusieurs sources concordantes (Fabrizio Romano et RMC Sport). Le défenseur de 32 ans se serait déjà entendu avec le board lyonnais et est attendu pour passer la traditionnelle visite médicale. En d'autres mots, son arrivée est imminente

Le futur patron de la défense lyonnaise

Jérôme Boateng va donc rejoindre l'OL dans les prochaines heures, lui qui n'est pourtant pas pressé car libre de tout contrat. À Lyon, il viendra apporter toute son expérience du très haut niveau, lui qui a tout remporté sous les couleurs du Bayern Munich ces dernières années, et constituera à n'en pas douter un renfort de poids.





De plus, son arrivée arrive à point nommé, le club faisant face à de nombreux problèmes dans le secteur défensif en ce début de saison. Recruté cet été, Damien Da Silva peine à convaincre et a mêle été exclu pour son deuxième match avec l’OL, tandis que Jason Denayer a dû mal à se remettre du Covid-19 et est engagé dans des négociations pour une prolongation. Enfin, Sinaly Diomandé n’a pas le profil souhaité par Peter Bosz, qui avait donc besoin d'un patron pour renforcer son arrière-garde.

En attaque, les pistes menant à Sardar Azmoun, Gaëtan Laborde ou encore Willian sont au point mort et l'OL pourrait donc faire l'impasse sur le recrutement d'un élément offensif. À moins d'une énième surprise de dernière minute, ce qui n'aurait rien de très surprenant un 31 août, le jour de tous les possibles.