OL, Jean-Michel Aulas : "On va inverser la tendance et se qualifier en C1"

Le président de l'Olympique Lyonnais appelle à l'unité avant le choc décisif face à l'AS Monaco en fin de semaine.

L’Olympique Lyonnais a fait une croix sur le titre de champion de France ce dimanche avec sa défaite contre le LOSC, leader de Ligue 1, et s’est rendu la tâche très compliquée pour disputer la prochaine Ligue des champions. Les Gones vont longtemps s'en vouloir d'avoir laissé échapper ce match qu'ils avaient pourtant bien en main durant la première période. Quatrième de Ligue 1, l’OL compte désormais quatre points de retard sur l’AS Monaco, troisième, à quatre journées de la fin du championnat.

Heureusement pour les Lyonnais, l’OL a l’occasion de considérablement réduire cet écart en cas de victoire ce dimanche contre l’AS Monaco, son adversaire direct dans la course au podium. En revanche, en cas de défaite, l’OL pourra définitivement dire adieu à une qualification pour la prochaine C1. Présent en conférence de presse, Jean-Michel Aulas n’a pas caché sa déception après le résultat contre le LOSC mais il garde espoir.

"On a passé un week-end difficile. (...) Sur l'équipe masculine, c'est une grande déception d'autant plus qu'on avait trouvé lors des matches face à Monaco et Lille, des parades, notamment tactiques et d'opportunisme lors des deux premières mi-temps de ces matches. La chance ne nous a pas souri cette année", a expliqué le président de l’Olympique Lyonnais qui était devant la presse pour annoncer l’arrivée de Sonia Bompastor à la tête de l’équipe féminine.

"On a vu face à Monaco en Coupe de France qu'on avait moyen de gagner et on va gagner"





"La déception du week-end a laissé place à l'ambition et la dynamique de lundi-mardi. On travaille beaucoup avec Vincent Ponsot, Juninho et Rudi Garcia sur le match de dimanche, en regardant aussi ce qu'il va se passer sur le plan du calendrier. On en a conclu tous les quatre qu'il y avait encore un coup majeur à jouer dans la mesure où on jouera au moins la Ligue Europa. Ça pourrait être aussi une ambition si on en restait là. Mais ce n'est pas ce qui nous motive. On veut se qualifier pour la Ligue des Champions", a ajouté Jean-Michel Aulas.

Le président de l’Olympique Lyonnais considère que son équipe fait une bonne saison sur le plan comptable : "Aujourd'hui, on a 67 points. Si on gagne tous nos matches, avec 79 points, il n'y a pas de statistiques où on ne serait pas en Ligue des Champions avec un tel total. Je suis convaincu qu'en mettant tous les atouts de notre côté, on peut redresser la barre. Cela passera par l'union sacrée au club et au sein de toute la communauté OL. On va inverser la tendance et se qualifier. C'est à quitte ou double".



"Il y a aussi les choix tactiques qui comptent, avec les joueurs qui seront déterminés. C'est au coach d'agir. Il faut qu'il y ait de la solidarité entre les dirigeants. Vincent, Juni et moi, on doit être à l'écoute de tout ce qui a été dit et faire le tri entre infos et bonnes décisions. Je vous garantis que dimanche on sera présent. On a vu face à Monaco en Coupe de France qu'on avait moyen de gagner et on va gagner", a conclu Jean-Michel Aulas qui appelle à l’unité du côté de l’OL dans ce sprint final.