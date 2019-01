OL, Jean-Michel Aulas nie la rumeur Leonardo Jardim

Très actif sur les réseaux sociaux, le président de l'Olympique Lyonnais a nié la venue de Leonardo Jardim l'été prochain.

Et si Leonardo Jardim était bientôt de retour sur un banc de Ligue 1 ? Mis à la porte par l'AS Monaco après quelques journées de championnat, l'entraîneur portugais est toujours sans le moindre club malgré l'intérêt d'un club chinois durant l'hiver. Selon les informations de L'Equipe, l'ancien technicien du Sporting Portugal devrait rebondir la saison prochaine et pourrait rejoindre les Gones. Une rumeur démentie par Jean-Michel Aulas.

Habitué à être très actif sur les réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas n'a pas manqué l'occasion de démonter l'information véhiculée par le journal L'Equipe sur l'intérêt pour le Portugais : "Leonardo Jardim à l’OL, un fantasme porté par un agent puissant. Que n’inventerait pas un média fâché d’avoir été éconduit pour un interview. De là à répandre des mensonges pour tenter de déstabiliser Bruno Genesio et l’OL. C’est ridicule".

Jardim ouvert à un retour en Ligue 1

Pour rappel, Bruno Genesio, l'actuel entraîneur de l'Olympique Lyonnais, est en fin de contrat à l'issue de la saison en cours. Pour le moment, l'entraîneur français n'a toujours pas été prolongé par les Gones et certains évoquent même une fin de cycle. Alors que L'Equipe annonçait que Pini Zahavi avait approché l'entraîneur de l'OL pour le placer dans un autre club, il y a quelques jours, le célèbre agent oeuvrerait donc pour que Leonardo Jardim soit son successeur.

De son côté, Leonardo Jardim a avoué dans les colonnes du journal L'Equipe son envie de revenir en Ligue 1 : "J’aime beaucoup la Ligue 1 et il y a une chose dont je suis sûr, peut-être pas à 100 %, mais à 80 %, c’est qu’un jour je reviendrai à Monaco. La deuxième chose dont je suis sûr, c’est que je vais entraîner un autre club français. Ici les gens du football, malgré les premiers mois difficiles, m’ont toujours respecté, les supporters aussi".

"En France, outre Monaco, il y a deux ou trois gros clubs, peut-être quatre, qui peuvent jouer le haut de tableau. Bien sûr que ces clubs me plaisent. Ce que je veux, ce n’est pas que tel ou tel agent me place ici ou là, c’est sentir que le club en question me veut vraiment, qu’à ses yeux je suis la bonne personne pour le projet en place", a ajouté l'entraîneur portugais.