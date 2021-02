OL, Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia évoquent une prolongation de contrat

Pour la deuxième fois en quelques semaines, Aulas a ouvert la porte à une prolongation du contrat de Rudi Garcia à l'OL.

Non, la planète foot ne tourne pas seulement autour de Barça-PSG. Alors oui la large victoire du club parisien et sa prestation réussie occupe une large partie de l’espace médiatique mais comme l’ont dit Mbappé et Marquinhos, la Ligue 1 n’est pas assurée et il va falloir vite se replonger dedans. Car à la différence des autres saisons, le PSG doit faire face à une concurrence accrue avec Lille, Monaco et l’Olympique Lyonnais.

Censé être le club en position de force dans ce début de sprint avec un match par semaine, l’OL a craqué la semaine dernière à domicile contre Montpellier et est désormais troisième. Les Gones vont devoir réagir dès vendredi sur la pelouse de Brest pour mettre la pression sur les Parisiens et les Lillois.

En marge de cette rencontre, Jean-Michel Aulas est venu présenter les résultats d’exploitation du club dans le négatif à cause de la crise du Covid-19 et des droits TV mais le président lyonnais a été questionné sur l’avenir de Rudi Garcia. Pour la deuxième fois depuis le début de l’année 2021, Aulas a laissé entrouvert la porte à une prolongation de l’ancien coach de l’OM.

"Le staff reste en place jusqu'au 30 juin et jusqu'à la fin de cette saison mais il est possible qu'il soit renouvelé, a-t-il déclaré pendant la conférence.. J'ai toujours dit que l'on discuterait à la fin de l'année en cours pour savoir quelles seraient les possibilités pour le futur."

Dans une interview accordée à RMC Sport courant janvier, Aulas avait déjà fait un pas en direction de son coach après avoir longtemps refusé de se pencher sur la question. Pour le président lyonnais, "une présence en Ligue des Champions la saison prochaine ou un titre" pourrait pousser les décideurs du club à prolonger l’aventure. Mais rien ne sera décidé avant la fin des compétitions nationales.

Ayant pris la suite de son président face aux journalistes, Garcia a bien été poussé à répondre à ce dossier qui risque de tenir en haleine les supporters de l’OL jusque’à la fin de la saison. Le technicien français est resté sur la même ligne de conduite qu’Aulas.

"Je me suis déjà exprimé. Je n'ai rien à rajouter. Les choses sont claires. Rien ne varie d'un iota. Si le président vous parle, ça suffit, c'est le plus important. On se parle, évidemment. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en termes de management. Ce ne serait pas intelligent de ne pas parler avec lui. C'est toujours intéressant de discuter avec lui sur les ressorts psychologiques notamment. Cela ne vous aide pas sur la prolongation...", s'est-il amusé en conférence de presse ce mercredi.

Pour des informations croustillantes du côté du Groupama Stadium, il faudra repasser !